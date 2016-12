Musik von Bach weckt Festtagsfreude

Baden-Baden - Weihnachten ohne die Musik von Johann Sebastian Bach (1685-1750) wäre für viele Menschen so etwas wie ein Frühlingstag ohne Sonne. Es muss ja gar nicht unbedingt das opulente Weihnachtsoratorium sein, das die Stimmung hebt. Die Brandenburgischen Konzerte Nr. 2 und 3, die den Schwerpunkt des Weihnachtskonzerts der Philharmonie Baden-Baden am Sonntag im voll besetzten Weinbrennersaal bildeten, weckten Festtagsfreude und helle Gedanken in jedem, der sich dieser besonderen Musik öffnete, einer Musik, die durch sich selbst wirkt und keiner bildreichen Erörterungen bedarf.

Ursprünglich dem Herzog von Brandenburg gewidmet, sind sie dem Stil des italienischen Concerto grosso nachempfunden. Allerdings hinderte Bachs kompositorisches Genie ihn nicht daran, die Form durch stilistische Finessen zu erweitern. Diesen Anforderungen mühelos gewachsen zeigten sich die vier Solisten: Als da glänzten der Trompeter Reinhold Friedrich, der Philharmonische Solist 2016/17, Andrea Beck, Flöte, Young-Guk Lee, Oboe, und Yasushi Ideue, Violine. Wie einst bei Hofe konzertierten die Genannten stehend im Vordergrund und dominierten den Wetteifer zwischen Tutti und Solo, während das Cembalo als Generalbassinstrument fungierte. Im Wechselspiel fein gesponnener kontrapunktischer Einfälle traten Flöte, Oboe, Violine und Trompete dem Tutti gegenüber. Unverkennbare Meisterschaft auf seinem Instrument bewies Reinhold Friedrich, der seine Aufgabe - alles überstrahlend - souverän meisterte.

Doch das Konzert, das Chefdirigent Pavel Baleff (mit Ausnahme der Brandenburgischen Konzerte) leitete, bot noch weitere Höhepunkte. "Am Abend", das tonmalerische Gemälde hereinbrechender Nacht des Tschechen Zdenek Fibich (1850-1900), wies in seiner Struktur und Farbigkeit den Schüler Bedrich Smetanas aus. Rund 50 Jahre nach Bach geboren, erhielt Franz Schubert (1797-1820) erst posthum das ihm gebührende Ansehen in der Musikwelt. Unter den zahlreichen Ouvertüren aus seiner Feder, die keineswegs als Opern-Einführung gedacht waren, konnte sich das Werk D-Dur D 556 gegen das Vergessen durchsetzen. Udo Barth, Verfasser der Einführungstexte im sorgsam gestalteten Programmheft, weist auf Elemente früher Sinfonien Schuberts hin, die hier anklingen.

Auch die Werke von Wolfgang A. Mozart (1756-1791) tragen festliches Gepräge; vor allem dann, wenn sie wie die Sinfonie Nr. 20 D-Dur KV 133 den Beinamen "Höfische" trägt. Für den schmetternden Fanfarenklang sorgten die beiden Trompeter der Philharmonie, deren homogenes nuancenreiches Spiel man stets als gegeben voraussetzen darf. Pavel Baleff dirigierte mit Esprit dieses Werk, das in seiner Vielgestaltigkeit und in dem Reichtum an kompositorischen Capricen das Genie des erst 16-jährigen Mozart beeindruckend unterstreicht. Das Publikum gab seiner Freude über dieses klingende Weihnachtsgeschenk mit dankbarem Applaus Ausdruck.