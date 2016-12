Wasser-Wodka-Mischung reinigt die Kostüme

Baden-Baden - In Gedanken vertieft, schnürt Margarita Frolova sorgfältig ihre seidenen und goldfarbig glänzenden Ballettschuhe. Die Tänzerin des Mariinsky-Balletts sitzt - wie etliche andere ihrer Balletttruppe - auf einer kleinen Decke auf dem Boden im hinteren Teil der Festspielhausbühne. Frolova ist eine von mehr als 80 Ballerinen und Tänzern, die wenige Minuten vor der Generalprobe zum Ballett "Schwanensee" innehalten und sich geistig noch einmal auf ihren Einsatz sowie die einstudierten Schrittfolgen konzentrieren.

Neben Frolova und ihren Künstlerkollegen herrscht hektische Betriebsamkeit: Bühnentechniker schieben irgendwelche Gerätschaften von einer Stelle an die nächste. Andere Mitarbeiter kontrollieren vor Bildschirmen die Technik und unterhalten sich im Fachjargon. Dazwischen drehen einzelne kostümierte Tänzer Pirouetten oder dehnen noch einmal ihre wohlgeformten Beine. Aus dem Stimmengewusel sind russische, deutsche, vereinzelt auch englische Sprachfetzen wahrzunehmen.

Plötzlich erhellen Scheinwerfer in einem bunten Licht die Bühne, bei noch geschlossenem Vorhang stimmen die Musikerinnen und Musiker des Mariinsky-Orchesters im Orchestergraben ihre Instrumente ein. Einige Künstler der ersten Szene des ersten Aktes begeben sich in ihren opulenten Kostümen aus Samt und Brokat in ihren unangefochtenen "Hoheitsbereich", die Bühne. Das Stimmengewirr hinter der Bühne verstummt sofort, als eine Männerstimme über die Lautsprecher ertönt. Die Ansage in Russisch ist in jedem Raum hinter der Bühne zu hören, in der Maske, in den Umkleideräumen, auf den Fluren und dem Ballettsaal.

Die Stimme gehört zu Ballettdirektor Yuri Fateyev, der vom Parterre aus das Bühnengeschehen verfolgt und mit dem Ensemble in den nächsten drei Stunden letzte Details des Bühnentanzes ausfeilen wird. Stimmt die Symmetrie des Ensembles auf der Bühne bei bestimmten Tanzfiguren? Sind die Bewegungsabläufe synchron? Alle diese Komponenten eines geometrischen Paradigmas charakterisieren den "Schwanensee" als klassisches Ballett. Jedenfalls ist für die Künstler die Generalprobe so anstrengend wie die eigentliche Aufführung einige Stunden später vor einem großen Publikum.

Tschaikowskys Ballettmusik erklingt. Auf dem Bildschirm ist aus der Zuschauerperspektive Dirigent Alexei Repnikov in einem weinrotfarbigen Rollkragenpulli zu sehen. Tänzer und Tänzerinnen stellen sich paarweise auf, geräuschlos bewegt sich der Vorhang zur Seite und die Künstler setzen sich mit kunstvollen Verschraubungen in Bewegung. Verschiedene Sprünge verursachen auf dem Bühnenboden ein leicht dumpfes Geräusch. Der Strass auf den Kostümen reflektiert das helle Bühnenlicht. Schnell ist den abseits stehenden Beobachtern klar, dass hier eine Balletttruppe der Spitzenklasse auf der Bühne tanzt. Denn trotz augenscheinlich schweißtreibender Arbeit im Rampenlicht, vermitteln die Akteure gleichzeitig den Eindruck einer natürlichen Leichtigkeit - stets mit einem ungezwungenen Lächeln im Gesicht.

Neben der Bühne stehen auch die Tänzerinnen und Tänzer, die sich stumm und mit ernstem Gesicht für die nächste Szene bereithalten. Wer mit den Künstlern über ihre Eindrücke in der Kurstadt sprechen will, hat Pech. So kurz vor dem Auftritt spricht kaum einer der Akteure mit fremden Personen, doch im Kreise ihrer Künstlerkollegen und einzelner Mentoren wirken die Akteure vertrauter.

Jede und jeder von ihnen - kaum älter als 25 Jahre - verfolgt die Kunst des Bühnentanzes von Kindesbeinen an. Die Tänzerinnen und Tänzer kommen quer aus allen gesellschaftlichen Schichten und genießen in Russland eine hohe soziale Anerkennung. Nach ihrer aktiven Bühnenzeit sind sie zudem durch eine vom Staat finanzierte Sozialversicherung materiell abgesichert.

Es tanzen auch Briten und Amerikaner im Mariinsky-Ballett mit. "Das Talent entscheidet über die Aufnahme an der Waganova-Akademie in Sankt Petersburg", weiß Rüdiger Beermann, Pressesprecher des Festspielhauses, der das emsige Treiben der Generalprobe abseits der Bühne verfolgt. "Es ist das beste klassische Ballett der Welt", sagt er, und er nennt es eine Besonderheit, dass seit 16Jahren das gleichnamige Orchester aus Sankt Petersburg das Ballett in die Kurstadt begleitet.

Schwäne auf der Schiene

Im nächsten Moment huschen Ballerinen in weißen Tüllröckchen an die Bühne heran - es sind die weltberühmten Schwäne, leicht aufgeregt. Sie bepudern die Sohlen ihrer angezogenen Ballettschuhe mit Talkum - das verschafft Griffigkeit auf dem Bühnenboden.

"Gleich kommt die magische Szene", kündigt Beermann an. Mächtige Stahlseile setzen sich mit einem leisen Surren hinter der Bühne in Bewegung und verschieben in wenigen Sekunden mehrere Meter hohe Kulissen. Beermann zeigt hinter einem Bühnenbild auf ein Schienengestell. Auf der anderen Bühnenseite sind dort auf Rollen Holzschwäne platziert, die bei der Schlüsselszene hinter einem schimmernden Vorhang mit Seilen von Hand auf den Schienen gezogen werden. "Das ist die Schwaneneisenbahn", witzelt der Pressesprecher, und er verweist auf die traditionelle russische Bühnentechnik aus dem 19. Jahrhundert, die im Festspielhaus wirkungsvoll angewendet wird.

Als Tschaikowskys berühmte Schwanensee-Melodie erklingt, verfolgen alle Beteiligten ehrfürchtig den Auftritt der Primaballerina als "Odette" sowie des Solisten als "Prinz Siegfried". "Diese Rolle ist der Traum jeder Ballerina", flüstert Beermann. Nach dem Solotanz beginnen mehr als 24 Ballerinen, auf der Bühne zu tanzen. Mit weich schwingenden Armbewegungen ahmen sie im ästhetisch theatralen Tanz das tierische Bewegungsverhalten nach. Alle Tänzerinnen haben exakt die gleiche Körpergröße, die vier Solo-Tänzerinnen sind zirka einen halben Kopf größer.

In der Zwischenzeit ziehen sich andere Tänzer hinter der Bühne um. Bei manchen Kostümen hilft eine Garderobiere. Conny Herz-Schöffler leitet im Backstage-Bereich als Garderobiere im Festspielhaus das Team der Kostümabteilung. Bei der Abendvorstellung steht sie im Notfall mit einer gut ausgestatteten Nähtasche zur Seite. Ihr obliegt es auch, das empfindliche Stoffmaterial angemessen und vor allem schnell für die nächste Aufführung oder Generalprobe zu reinigen. Ein angenehm frischer Duft ist wahrzunehmen, als sie die Gewänder mit einem bewährten "Reinigungsmittel" besprüht. Das Geheimnis des Inhaltes: zwei Drittel Wasser, ein Drittel Wodka.