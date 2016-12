Gelebte Inklusion im gemeinsamen Musik-Erleben

Großeinsatz im Pflegeheim Baden-Baden (cri) - Zu einem Großeinsatz beim Pflegeheim Christinen-Stift in der Baden-Badener Hahnhofstraße sind Feuerwehr und Rettungskräfte am ersten Feiertag gegen 11 Uhr ausgerückt: Es war das giftige Gas Ammoniak aus einem alten Kühlschrank ausgetreten (Foto: Hoffmann). » Weitersagen (cri) - Zu einem Großeinsatz beim Pflegeheim Christinen-Stift in der Baden-Badener Hahnhofstraße sind Feuerwehr und Rettungskräfte am ersten Feiertag gegen 11 Uhr ausgerückt: Es war das giftige Gas Ammoniak aus einem alten Kühlschrank ausgetreten (Foto: Hoffmann). » - Mehr