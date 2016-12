Fast 30 Prozent der Eltern nicht verheiratet

Baden-Baden - In der Kurstadt wurden im vergangenen Jahr so viele Babys geboren wie seit 1997 nicht mehr. Mit der Zunahme liegt man im Landestrend, doch ansonsten weist die Baden-Badener Geburtenstatistik einige auffällige Besonderheiten auf.

Erstmals im 21. Jahrhundert verzeichnet das Statistische Landesamt für 2015 mehr als 400 Lebendgeborene aus dem Stadtkreis Baden-Baden. Insgesamt sind es sogar 445 Geburten, nachdem im Jahr zuvor noch 378 Kurstadt-Babys gezählt worden waren.

Diese Geburtenzunahme ist eine Entwicklung, die auch auf Landesebene zu verzeichnen ist. Sie reicht allerdings nicht aus, um an der Oos einen Geburtenüberschuss zu erzielen, denn immer noch sterben hier deutlich mehr Menschen - im Vorjahr zählte man 732 Todesfälle. Die wachsende Einwohnerzahl Baden-Badens geht daher vor allem auf die starke Zuwanderung zurück.

Wirft man einen Blick auf das Geschlecht der hiesigen Neugeborenen, so zeigte sich im Jahr 2015 eine Besonderheit: 55,7 Prozent der Kinder waren männlich. Zwar kommen statistisch in der Regel mehr Jungen als Mädchen auf die Welt, doch mit dieser Quote liegt Baden-Baden klar über dem baden-württembergischen Landesdurchschnitt von 50,8Prozent (2015).

Eine weitere Auffälligkeit: Im vergangenen Jahr hatten 29,7Prozent der Neugeborenen in der Kurstadt keine verheirateten Eltern. Mit dieser sogenannten "Nichtehelichenquote" belegt der Stadtkreis im Land den sechsten Platz. "Tabellenführer" ist hier die Stadt Freiburg mit einem Anteil der nichtehelich Geborenen von 34,8 Prozent. Am niedrigsten ist diese Quote im Landkreis Böblingen (18,1 Prozent), der Landesschnitt beläuft sich auf 24,7 Prozent.

Hoher Anteil an "späten Müttern"

Eine weitere spezielle Charakteristik der Geburtenentwicklung an der Oos ist der recht hohe Anteil der "späten Mütter": 28,8 Prozent der hiesigen Babys hatten im vergangenen Jahr Mütter, die 35 Jahre und älter waren. Dies ist der dritthöchste Wert im Land, am höchsten war der Anteil der "späten Mütter" in Heidelberg mit 33,3 Prozent. Am Ende der Rangliste findet sich der Stadtkreis Pforzheim (18,4 Prozent), der Mittelwert in Baden-Württemberg beträgt 24,3 Prozent.

Als eine Hauptursache für den langjährigen Trend zur "späten Mutterschaft" sieht das Statistische Landesamt die zunehmende Erwerbsbeteiligung und Ausbildungsdauer von Frauen, wodurch die Familiengründung in ein immer höheres Alter verschoben wird. Dieser Trend sei besonders bei hoch qualifizierten Frauen ausgeprägt.

Die Stuttgarter Statistiker haben auch einen Blick in die Zukunft der Baden-Badener Babys geworfen und herausgefunden, dass ein männlicher Neugeborener an der Oos eine durchschnittliche Lebenserwartung von 78,6 Jahren hat. Dies liegt unter dem Landes-Mittelwert von 79,5 Jahren - überhaupt weisen nur fünf Kreise eine noch kürzere Lebenserwartung für Jungen auf. An der Spitze liegt hier der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit 80,7 Jahren.

Bei den Mädchen steht die Kurstadt noch schlechter da. Eine durchschnittliche Lebenserwartung von 82,6 Jahren bringt sie auf den vorletzten Platz unter den Kreisen Baden-Württembergs. Der Mittelwert liegt bei 83,9 Jahren, im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald können sich weibliche Babys sogar über eine Lebenserwartung von 84,9Jahren freuen.