Schöne Momente werden im Hier und Jetzt geschaffen

Baden-Baden - Die Kerze steht als Vanitas-Symbol für die Vergänglichkeit des Lebens: Anzünden, brennen und erlöschen. Ebenso stark führt eine Demenzerkrankung dem Erdenbürger vor, dass dieser keine Gewalt über das Leben hat. Kerze und Demenz brachte der Verein Rosenresli kürzlich zusammen: Zwölf an Demenz erkrankte Menschen besuchten die Ausstellung "Die Kerze" im Museum Frieder Burda.

Bringt es denn etwas, mit Menschen, die an Demenz, also an einer fortschreitenden Beeinträchtigung verschiedener Gehirnleistungen, leiden, ins Museum zu gehen? "Ja, definitiv", beteuert Florian Oliver Schlecht. Er gründete 2010 gemeinsam mit seinem Vater, Hans-Robert Schlecht, den Verein Rosenresli. Seither besuchen sie mit dementiell Erkrankten regelmäßig Museen, Konzerte oder auch Zirkusaufführungen.

Bisher war Rosenresli hauptsächlich in Stuttgart aktiv, nun konnte Brigitte von Stebut, Kunstvermittlerin im Burda-Museum, zur Premiere in Baden-Baden begrüßen. Nach dieser Begrüßung nahm Sabine Lutzeier das Heft in die Hand. Schnell hatte sie die ersten Gespräche angezettelt, die ersten Gedanken angestoßen und Lächeln auf Gesichter gezaubert. Lutzeier ist geübt: Die Kunsthistorikern arbeitet seit Beginn mit den Schlechts zusammen und leitete schon viele Besuche in Stuttgarter Museen.

"Haben Sie auch Kerzen daheim?", fragt Lutzeier in den Raum, als sich die große Gruppe vor dem ersten Bild einfindet. "Nein, leider nicht, aber wäre schön" und "Ja, ganz viele Rote" bekommt sie sogleich zur Antwort. Gerlinde Langecker, Bewohnerin im Alten- und Pflegeheim Maria Frieden in Ebersteinburg, steuert einen eigenen Denkansatz bei: "Kerzen sind immer schön, nur hier fehlt mir der Geruch."

Über den rund einstündigen Besuch hinweg bleibt keine Stimme ungehört, keine Regung unsichtbar. Lutzeier spricht die Demenzkranken direkt an, fordert jeden Einzelnen heraus, erzählt über die Kunstwerke und regt verschiedenste Gedankengänge an. Für Jutta Streese ist das Setzen von Impulsen für Menschen mit Demenz das wichtigste. Streese ist an der Seite ihres demenzkranken Ehemannes im Museum dabei und damit eine von insgesamt sechs Begleitpersonen der Gruppe. Anja Merkel und Tatjana Schütz sind mit sieben von Demenz betroffenen Bewohnern des evangelischen Pflegeheims Weststadt, Haus Elia, vor Ort. "Unsere Bewohner haben sich riesig über das Angebot gefreut, wir hätten noch mehr mitbringen können", sagt Schütz. Und die 92-jährige Ingeborg Wegener kann ihr durch ihr aufmerksames Zuhören nur beipflichten.

"Hier ist es schön", meint auch Gerlinde Langecker. Die Bewohnerin des Alten- und Pflegeheims Maria Frieden in Ebersteinburg steht Arm in Arm mit der Pflegedienstleiterin des Hauses, Ursula Kreß, vor dem Bild einer tropfenden Kerze. "Die Ideen der Künstler sind fantastisch", schwärmt Langecker. Durch solche Aussagen und die interessierten Blicke der Demenzkranken macht sich das bemerkbar, was Florian Oliver Schlecht als Anreiz für seine Arbeit nennt: "Menschen mit Demenz haben nur das Hier und Jetzt. Wir wollen Betroffenen durch erlebte Emotionen glückliche Momente schenken."

