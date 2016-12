Pfiffige Dialoge sorgen für Lacher

Sinzheim - Seit mehr als 65 Jahren führt die Laienschauspielgruppe des Männergesangvereins "Sangesfreunde" Müllhofen regelmäßig am zweiten Weihnachtsfeiertag und die Tage danach ein Theaterstück auf. In diesem Jahr unterhielt die zehnköpfige Theatergruppe zahlreiche Gäste im Bernhardussaal bei der Premiere mit dem Stück "Moosjungfer und Moorgeist", einer Komödie in drei Akten von Erwin Zweng.

Seit Anfang Oktober hatte sich das Laien-Ensemble zweimal wöchentlich getroffen, um unter der Leitung von Eberhard Doll die Texte und die Rollen einzustudieren. Das Ergebnis bei der Premiere überzeugte: Die Darsteller kompensierten das schlichte Handlungsgerüst mit äußerst pfiffigen Dialogen, die schlagfertig wirkten und für etliche Lacher im Publikum sorgten.

Heiterkeit gab es zudem durch den kontrastreichen Wechsel zwischen Mundart und Hochdeutsch. Ein dramaturgischer Kunstgriff, der von Silvia Hettler als unerschrockene Nordic-Walkerin Maja von Wabenecht und Eberhard Doll als "notorischer Anbaggerer", Wilhelm bestens bestritten wurde.

Beide gehören in dem Stück zu der Sorte von Menschen, die im Wald Ablenkung suchen: Die stöckelnde Nordic-Walkerin mit ihrer Freundin Evi Kleinmüller (Elisabeth Oser) und Wilhelm, der sich auf der Pirsch nach "attraktiven, zweibeinigen Rehen" befindet. Wilhelm gaukelt seiner Frau Erna (Erika Hochstuhl) vor, ein vor langer Zeit für sie in Baumrinde geschnitztes Herz wieder entdecken zu wollen.

Allerdings sind sie nicht die Einzigen im Wald, denn Max (Heiko Greis) und Felix (Michael Peter) versuchen sich, in der "Wildnis" von ihrer durchzechten Nacht zu erholen. Wie dumm, dass Felix' Frau Steffi (Silvia Liedtke) ihren Mann im Wald sucht und zwei "Öko-Mäuschen", Gabi (Jennifer Leukam) und Wolfi (Maike Rogg), ausgerechnet dort nach bedrohten Tierarten forschen. So ist es nur förderlich, dass der Förster (Christian Doll) hilft. Es scheint so, dass das alte Märchen vom Moorgeist von den zahlreichen Waldbesuchern ignoriert wird, bis plötzlich ein Gespenst aus dem Sumpf steigt.

Ein von Heinz Ernst geschaffenes Bühnenbild sorgte für ein authentisches Ambiente. Raimund Weber setzte die Darsteller anhand optimal eingestellter Scheinwerfer ins richtige Bühnenlicht, auch sorgte er für den richtigen Ton an den Mikrofonen. Für die Maske der Darsteller zeichneten Eveline Keller und Ellen Siegmann verantwortlich.