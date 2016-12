Neue Wache: Notarzt nun rund um die Uhr vor Ort

Baden-Baden - Seit der dritten Dezemberwoche arbeitet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Bühl-Achern in der neuen Rettungswache am Metzenacker. Seither ist der Notarzt rund um die Uhr in der Wache. Rettungsdienstleiter Werner Seiter rechnet deshalb mit einer deutlichen Verbesserung bei der Einhaltung der Rettungsfristen.

Das etwa 1,5 Millionen Euro teure Bauprojekt sei pünktlich fertig geworden, und der finanzielle Rahmen sei auch eingehalten worden, betont DRK-Geschäftsführer Felix Brenneisen. Er freut sich über die gute Stimmung, die in dem Neubau herrscht, der in den vergangenen Monaten auf dem ehemaligen Bauhof-Areal zwischen Schwarzwaldstraße und B500 gewachsen ist. Zwar sind noch ein paar Handwerker zugange, die Außenanlage ist auch noch nicht ganz fertig, aber "die Motivation der Mitarbeiter hat durch den Umzug deutlich zugenommen", stellen die beiden Leiter der Wache, Uwe Begett und Oliver Schmid, fest. Schon die Vorfreude auf das neue Domizil war seit Monaten fast greifbar zu spüren gewesen: Beinahe täglich waren im Herbst Rettungs- und Krankenwagen an der Baustelle zu sehen, deren Besatzung auf der Fahrt von Einsätzen zurück zur Wache einen Abstecher gemacht hatten, um den Baufortschritt zu besichtigen.

Die Vorfreude ist nicht enttäuscht worden: "Hier ist es hell, aufgeräumt, alles ist auf einer Ebene zu finden - und es ist viel mehr Platz", sagt Rettungsdienstleiter Werner Seiter. Er weiß, wovon er spricht, schließlich hat er noch den Einzug des DRK vor 40 Jahren in die bisherigen, angemieteten Räume in der Feuerwache miterlebt. "Damals waren wir acht Mitarbeiter - jetzt sind wir etwa 40. Die Räume dort sind aber nicht größer geworden", sagt er. Jetzt sei endlich Platz für so viele Menschen.

Und auch für alle Autos. "Bisher hatten wir die meisten unserer Wagen das ganze Jahr über draußen stehen und mussten die Wagen auch im Freien waschen", erinnert sich Schmid. Jetzt ist in der großen Halle Platz für alle zehn Fahrzeuge - fünf Rettungswagen, drei Krankentransporter und zwei Notarztwagen. Und nebenan gibt es sogar noch eine Waschhalle, in der die Autos gereinigt und desinfiziert werden können. Das sei ein echter Luxus im Vergleich zu früher.

Zufrieden sind die Mitarbeiter auch mit den anderen Räumen. Nach Geschlechtern getrennte Duschen und Umkleideräume, sieben einzelne Ruhezimmer jeweils mit Bett, Schrank und Nachttisch, mehrere Büro-Arbeitsplätze, ein extra Zimmer für den Notarzt und ein Aufenthaltsraum mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, Fernseher, Küche, Kaffeemaschine und Wasserspender sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter jetzt auch bei ihrer Arbeit wohlfühlen. "Früher hatten wir Ruheräume, in denen drei bis vier Leute zusammenlagen, und nur eine einzige Umkleidekabine für Männlein und Weiblein", sagt Brenneisen. Das sei kein Zustand mehr gewesen.

Insgesamt sind in der neuen Wache ungefähr 40 Mitarbeiter beschäftigt - etwa ein Drittel davon Frauen. Weil es einen Ruheraum für den Notarzt gibt, ist dieser künftig rund um die Uhr dort stationiert. "Bislang war der Notarzt nachts immer in der Klinik in Balg untergebracht. Da dauerte die Anfahrt zu den meisten Einsatzorten länger", erklärt Seiter.

Der Umzug im laufenden Betrieb sei eine ziemlich stressige Angelegenheit gewesen, sagt Brenneisen und lobt in diesem Zusammenhang vor allem Begett und Schmid für ihren Einsatz. Offiziell eingeweiht wird die Wache am 17.Februar 2017. Zu der Feier werden Landrat Jürgen Bäuerle, Oberbürgermeisterin Margret Mergen und der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl erwartet.