In Moncalieri und Baden-Baden: Etabliert, aber nicht antiquiert

Gernsbach

Vernetzung für den Notfall Gernsbach (stj) - Der Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal investiert im kommenden Jahr 100 000 Euro, um künftige Notversorgungen mit Wasser zu gewährleisten, in dem man sich mit anderen Versorgern vernetzt und so gegebenenfalls problemlos Wasser zu kaufen kann (Foto: av). » Weitersagen (stj) - Der Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal investiert im kommenden Jahr 100 000 Euro, um künftige Notversorgungen mit Wasser zu gewährleisten, in dem man sich mit anderen Versorgern vernetzt und so gegebenenfalls problemlos Wasser zu kaufen kann (Foto: av). » - Mehr

Baden-Baden

Drei neue Schulleiterinnen Baden-Baden (fk) - Gleich an drei Grundschulen in der Kurstadt gibt es seit kurzem neue Schulleiterinnen: in Ebersteinburg, in Sandweier sowie in Haueneberstein. Bei einem Pressegespräch ist die Damenriege nun der Öffentlichkeit vorgestellt worden (Foto: Krekel). » Weitersagen (fk) - Gleich an drei Grundschulen in der Kurstadt gibt es seit kurzem neue Schulleiterinnen: in Ebersteinburg, in Sandweier sowie in Haueneberstein. Bei einem Pressegespräch ist die Damenriege nun der Öffentlichkeit vorgestellt worden (Foto: Krekel). » - Mehr

Rastatt

Stadtteilarbeit zieht Bilanz Rastatt (dm) - Die meisten Ziele wurden erreicht, manche nur teilweise, einige nicht: Die Stadt Rastatt hat eine Zwischenbilanz ihrer Gemeinwesenarbeit vorgelegt und die weitere Zielausrichtung bis ins Jahr 2018 fortgeschrieben. Dann wird wieder geprüft (Foto: av) » Weitersagen (dm) - Die meisten Ziele wurden erreicht, manche nur teilweise, einige nicht: Die Stadt Rastatt hat eine Zwischenbilanz ihrer Gemeinwesenarbeit vorgelegt und die weitere Zielausrichtung bis ins Jahr 2018 fortgeschrieben. Dann wird wieder geprüft (Foto: av) » - Mehr