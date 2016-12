Michael Dürr vertritt Kornelius Gölz Baden-Baden (fk) - Mehrfach berichtete das BT bereits über den Abschied von Pfarrer Kornelius Gölz aus der Baden-Badener Friedensgemeinde im Januar. Grund sind Differenzen über Gölz' Führungsstil, die dazu geführt hatten, dass der Ältestenkreis keine Möglichkeit mehr für eine weiter Zusammenarbeit sah. Ab Februar wird Pfarrer Michael Dürr aus der Paulusgemeinde die Vertretung für Gölz übernehmen. Das teilte das evangelische Dekanat Baden-Baden gestern mit. (fk) - Mehrfach berichtete das BT bereits über den Abschied von Pfarrer Kornelius Gölz aus der Baden-Badener Friedensgemeinde im Januar. Grund sind Differenzen über Gölz' Führungsstil, die dazu geführt hatten, dass der Ältestenkreis keine Möglichkeit mehr für eine weiter Zusammenarbeit sah. Ab Februar wird Pfarrer Michael Dürr aus der Paulusgemeinde die Vertretung für Gölz übernehmen. Das teilte das evangelische Dekanat Baden-Baden gestern mit. Wie lange die Pfarrstelle in der Friedensgemeinde unbesetzt bleibt, beziehungsweise vertretungsweise von Dürr ausgefüllt wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Allerdings sieht sich das Dekanat im Hinblick auf die große Resonanz an Leserbriefen im BT und Anfragen bei der Kirche selbst, genötigt, noch einige Worte zur Situation in der Friedensgemeinde zu verlieren. Der Wunsch nach weiteren Einzelheiten und genaueren Informationen seitens der Gemeindemitglieder und Bürger sei demnach verständlich, aber es sei ein Prinzip jeder Personalführung, dass Einzelheiten in Personalangelegenheiten nicht öffentlich verhandelt werden könnten. Der Ältestenkreis und das Dekanat bestätigen die Gründe, die Pfarrer Gölz im BT äußerte: "Es bestehen in Fragen des Führungsstils und der Gemeindeleitung grundlegende Differenzen". Betont wird, dass nicht etwa die Qualität von Gottesdienst und Seelsorge der Grund für die Trennung waren. Auch andere Vorwürfe werden und wurden nicht erhoben.

