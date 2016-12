In Moncalieri und Baden-Baden: Etabliert, aber nicht antiquiert Baden-Baden - Die Welt scheint immer kleiner zu werden, durch das Internet ist alles und jeder miteinander vernetzt, mittlerweile sogar über das Handy. Doch, was die modernen Kommunikationsmedien wie Facebook oder der Mitteilungsdienst WhatsApp können, das können die Etablierten schon lange. Und der Nutzer/Leser muss nicht einmal einen Link anklicken oder etwas herunterladen. - Die Welt scheint immer kleiner zu werden, durch das Internet ist alles und jeder miteinander vernetzt, mittlerweile sogar über das Handy. Doch, was die modernen Kommunikationsmedien wie Facebook oder der Mitteilungsdienst WhatsApp können, das können die Etablierten schon lange. Und der Nutzer/Leser muss nicht einmal einen Link anklicken oder etwas herunterladen. Nein, ganz ohne technischen Aufwand konnten die Bewohner der italienischen Stadt Moncalieri kürzlich lesen, was das Badische Tagblatt über sie berichtete. Denn die heimische Zeitung "Il Mercoledi" hatte den BT-Artikel für die Leser in dem von Überschwemmungen gebeutelten Ort ins Blatt gehoben. Dafür revanchieren wir uns heute und schlagen allen Facebookern und WhatsApp-Nutzern ein Schnippchen. Ganz ohne Handy und Download und Hin- und Hergeklicke können Sie, lieber Leser, heute hier den Artikel aus Moncalieri über den Bericht aus Baden-Baden über Moncalieri und die Baden-Badener Hilfen für Mon.... ach sie wissen schon. Sie können kein Italienisch? Wir helfen: Die Langfassung ist, wie gerade gesehen, etwas kompliziert, deshalb die Kurzfassung: Die Zeitung der Baden-Badener Partnerstadt freut sich über die Anteilnahme und berichtet, dass in der Kurstadt zu Spenden aufgerufen wurde. Sehen Sie. Und für diese Infos samt Bild brauchten Sie nicht einmal das Handy oder den Computer einschalten und konnten ganz gemütlich am Kaffeetisch sitzen bleiben. Woher wir das alles wissen und wie wir an die Bilder gekommen sind? Nun ja, sagen wir mal: Recherchegeheimnis. Aber möglicherweise war vielleicht doch die ein oder andere Glasfaserleitung beteiligt... Ganz ohne die Neuen geht es im Sinne der Information eben auch als Etablierter nicht. Florian Krekel

