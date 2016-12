Die Sternsinger kündigen sich an

"Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit" heißt das Leitwort der 59. Aktion Dreikönigssingen. Dieses Jahr geht es um den Klimawandel - und was er zum Beispiel in der Region Turkana im Nordosten Kenias verursacht. Die Familien dort haben nichts zum Klimawandel beigetragen, müssen aber mit den schlimmen Folgen wie zum Beispiel der zunehmenden Trockenheit leben, heißt es in der Mitteilung weiter. Durch die Spenden der Sternsinger wird ihnen geholfen, damit zu leben und sich an diese Umstände anpassen zu können. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Die Aktion wird vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) getragen.

Caspar, Melchior und Balthasar sind in den einzelnen Ortsteilen zu unterschiedlichen Tagen unterwegs. In Baden-Oos ziehen sie am 6. Januar in Alt-Oos von Haus zu Haus, am 7. Januar in der Cité und am 8. Januar in der Oberen Breite - und zwar jeweils in der Zeit von etwa 10 bis 16 Uhr. In Haueneberstein kommen die Könige am 4., 5. und 6. Januar, jeweils ab 13 Uhr bis in den Abend. In Sandweier sind die Sternsingergruppen am 6. Januar (westlich der Sandweierer Straße) und 7. Januar (östlich der Sandweierer Straße) jeweils zwischen 10 und 17 Uhr unterwegs.

Im Rebland machen sich die Sternträger und Könige ebenfalls von Haus zu Haus auf den Weg: in Neuweier am 6. und 7. Januar, in Eisental vom 2. bis 4. Januar, in Varnhalt am 4. und 5. Januar und in Steinbach vom 4. bis 6. Januar.

In Lichtental und Oberbeuern werden die Haushalte vom 5. bis 7. Januar besucht, erstmalig auf Bestellung im Pfarrbüro St. Bonifatius unter (07221) 97740. In der Weststadt und in der Stadtmitte kommen die Sternsinger zwischen dem 4. und 7. Januar auf Bestellung im Pfarrbüro St. Bernhard unter (07221) 63706. In Geroldsau gehen die Könige vom 6. bis 8. Januar von Haus zu Haus, in Balg am 6. Januar, am 7. Januar sind sie in die Stadtklinik. In Ebersteinburg sind sie vom 6. bis 8. Januar unterwegs.

Alle beteiligten Kinder und Jugendlichen der 13 katholischen Pfarrgemeinden freuen sich über eine freundliche Aufnahme an den Haustüren sowie eine erfolgreiche Aktion.