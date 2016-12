Positive Bilanz zum Ende des Christkindelsmarkt

(fk) - Noch einmal öffnen heute die Stände und Buden auf dem Baden-Badener Weihnachtsmarkt ihre Luken und Pforten, dann ist der Weihnachtsmarkt bis nächsten November passé. In einer ersten Bilanz freut sich Brigitte Goertz-Meissner von der Baden-Baden Events über eine sehr gute Besucherresonanz.

Die Zahl der Gäste sei auf dem Weihnachtsmarkt auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr, auch die Umsätze blieben ihren ersten Schätzungen zufolge gleich. Absolute Zahlen kann sie allerdings nicht nennen. Auffällig sei der seit Jahren anhaltende Trend an Besuchern aus dem Ausland, speziell Frankreich. Unterstützt wird diese These durch die ebenfalls schon seit knapp einer Dekade ansteigenden Übernachtungszahlen in den Dezembermonaten. "Der Markt hat definitiv eine große Strahlkraft", unterstreicht Goertz-Meissner.

Auch in Sachen Umsatz für die Händler zeigte sie sich zufrieden, verdeutlichte aber, dass jener stark von den Witterungsbedingungen beeinflusst wird: "Wenn es kalt ist, so wie in diesem Jahr, werden mehr Wollmützen gekauft oder es wird mehr Glühwein getrunken. Ist es wärmer, stehen mitunter andere Dinge höher in der Gunst der Käufer." Hoch im Kurs stand in diesem Jahr laut Goertz-Meissner jedenfalls die neu geschaffene Krippenausstellung. Sie soll deshalb auch im nächsten Jahr zum ansonsten bewährten Programm des Marktes gehören.