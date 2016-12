Auserlesene Süßweine verwöhnen den Gaumen



Von Christa Hoffmann Neuweier - Sie sind etwas für Liebhaber und kommen selten auf den Tisch - eher auf eine reich gedeckte Tafel bei festlichen Anlässen wie Weihnachten und Silvester. Wenn funkelnde Kristallgläser, edles Porzellan und schweres Silberbesteck die Vorboten für ein köstliches, mehrgängiges Menü bilden, dann haben sie ihren Auftritt: edle Süßweine. Ob als Begleiter zur Entenleberpastete oder perfekte Ergänzung zum Dessert: Ein solches Tröpfchen ist wie ein Sahnehäubchen. So mancher mag sich schütteln beim Gedanken an süßen Wein, ging doch der allgemeine Trend in den vergangenen Jahren eher in Richtung trocken. Aber edle Süßweine haben mit dem landläufig als süßem Wein bezeichneten und als Zuckerwasser geschmähten Getränk nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Von diesem Gegenteil überzeugt einen kenntnisreich und gerne der Kellermeister der Baden-Badener Winzergenossenschaft (WG) in Neuweier, Christoph Zeidler. Im BT-Gespräch erklärt er die Besonderheiten dieser Weine und ihre Qualitätsmerkmale - und verführt einen zum Probieren. Das lohnt sich: Süß, ja, aber auch sehr fruchtig und gehaltvoll schmeckt die Affentaler Spätburgunderrotwein-Beerenauslese von 2015, und schließt mit einer so vollmundigen, säuerlichen Frische ab, dass man mehr möchte als nur gut einen Fingerhut voll... Die "Edelsüß Baden-Baden-Collection" der Winzergenossenschaft hat Auslesen, Beerenauslesen und Trockenbeerenauslesen im Angebot. Wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, werden die Trauben im Weinberg verlesen. Irgendwann endet die Reife am Rebstock, das Weinlaub verwelkt und stellt seine Arbeit ein, es werden kein Zucker, keine Säure und keine Extraktstoffe mehr in die Beeren aufgenommen. Der Spätburgunder fängt dann früh an mit der Wasserverdunstung, die Haut wird durchlässig, und die Beeren schrumpfen von alleine. Beim Riesling ist das laut Zeidler schwieriger, weil er eine stabilere Beerenhaut besitzt. Er braucht - allerdings erst im reifen Stadium - einen Pilz (Botrytis), die sogenannte Edelfäule, der beim Perforieren der Hülle unterstützt, damit den Trauben die Feuchtigkeit entzogen und so für eine größere Konzentration und mehr Süße gesorgt werden kann. Aber das klappt nur beim richtigen Wetter. Es darf beispielsweise nicht nass sein. Die Trauben sehen dann aus wie graue Rosinen. Bei Beerenauslesen ist noch etwas mehr Saft in den Beeren als bei der Trockenbeerenauslese, und nicht jede Beere in der Traube ist vom Pilz befallen. Beim Eiswein dagegen handelt es sich immer um gesunde, nicht von der Edelfäule beeinträchtige Trauben. Auslesen dürfen sich Weine ab einem Mostgewicht von 105 Grad Oechsle nennen, Beerenauslesen ab 128, Trockenbeerenauslesen ab 154. Eiswein müsse vor der Ernte mindestens einmal Frost mit Temperaturen unter sieben Grad Minus abbekommen haben, und während der Lese und der Kelterung, das sei besonders wichtig, wie der Kellermeister betont, gefroren sein. Bei der Kelterung werden dann die Wasserkristalle, das Konzentrat, ausgepresst. Sie besitzen eine hocharomatische Säure, die ein Gegengewicht zur intensiven natürlichen Süße bildet. Christoph Zeidler spricht hier vom "Eisweinton". Und wer kauft solche Spezialitäten? Das seien Menschen, die ein Geschenk für einen besonderen Anlass wie Weihnachten und Silvester suchten. "In der Regel werden Einzelflaschen gekauft", erklärt Christoph Zeidler, etwa bei der Geburt eines Kindes und dann als Jahrgangswein zurückgelegt, weil man ihn gut lagern könne. Beispielsweise sei "Eiswein nahezu unkaputtbar", so der Fachmann. Im Kloster Eberbach lagere noch welcher aus dem 18. Jahrhundert. Es gebe 100 Jahre alte Weine, die noch genießbar seien. Diese hochkonzentrierten Tröpfchen reiften aber eben ganz langsam. Die älteste Auslese im Weinarchiv der Winzergenossenschaft stammt von 1948 und ist nicht verkäuflich. Es ist ein "Affentaler Beerwein". Diese Bezeichnung war damals gebräuchlich. Den Begriff Auslese gibt es erst seit 1958. Andere Einzelflaschen früherer Jahrgänge sind aber noch zu haben. Die Auslesen werden in der Regel in 0,5-Liter-Flaschen abgefüllt, die Beeren- und Trockenbeerenauslesen und der Eiswein in 0,375-Liter-Flaschen. Und sie haben ihren Preis. Im Durchschnitt kosten sie 30 bis 40 Euro. Der Grund: Es steckt viel Arbeit dahinter, das Risiko, dass es nicht klappt, ist groß, und die Mengen sind klein. Im Verlauf der Lese sehen die Winzer, ob es Rebstücke gibt, die sich für eine Auslese eignen. Die Trauben werden später handverlesen. Die Winzergenossenschaft produziere nicht jedes Jahr Auslesen. Nicht nur, weil das Wetter nicht immer mitspiele, sondern auch, weil man hier "nur ab und zu eine Spitze setzen" und zeigen wolle, "was möglich ist". An Auslesen lägen noch Rieslinge aus dem Jahr 2014 und 2015 im Keller. "Wir versuchen immer, Auslesen da zu haben." Da würden schon mal drei Flaschen gekauft, weiß der Fachmann. 2011 habe die WG den letzten Eiswein, der inzwischen ausverkauft sei, gewonnen. "Wochen-, nein, monatelang waren wir auf dem Sprung", berichtet Zeidler. Die Trauben seien dann erst Anfang Februar bei minus 14 Grad geholt worden. Eiswein zu machen werde immer schwieriger, so der Experte, weil sich die Zeit vom Ende der Lese bis zur Lese der Auslesen aus klimatischen Gründen immer länger auseinanderziehe. Momentan habe die Winzergenossenschaft auch keinen im Angebot. Zum zweiten Mal in seinem Leben hat Kellermeister Zeidler 2015 eine Spätburgundertrockenrotwein-Beerenauslese gemacht. Man habe hierzu kerngesunde Trauben von Reben, die auf sandigen Böden in Bühlertal wachsen, genommen. Es sei ein heißer Sommer und die Ausgangsmostgewichte seien sehr hoch gewesen. Die Ernte habe Mitte November stattgefunden. Das Ergebnis: 350 Flaschen. Außerdem gab es in dem Jahr noch eine Mauerberg Riesling Trockenbeerenauslese und im Jahr davor eine Mauerberg Riesling Beerenauslese. Riesling-Auslese mit Zitrusaroma Und wozu empfiehlt er die Weine? Auslesen seien vielfältig einsetzbar, da es sehr unterschiedliche Typen gebe. Die Riesling-Auslese mit ihrem Zitrusaroma würde er zu einem Fruchtsalat reichen. Die Trockenbeerenauslese sei etwas winterlicher mit ihren Honiggewürzaromen. Sie passe zu dunkler Schokolade und roten Beeren. Wer einmal einen Süßwein beispielsweise zu einem Weichkäse oder zu einer Enten- oder Gänseleberpastete genossen hat, der wird die flüssigen Meisterwerke zu schätzen wissen und vielleicht wie Friedrich Schiller fühlen, der Wein folgende Kräfte zuschrieb: "Und erfreuet alle Sinnen / und in jede bange Brust / gießt er ein balsamisch Hoffen / und des Lebens neue Lust."

