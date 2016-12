Weltraum-Kacka, Zauber-Motten, flüchtende Bäume

Von Sarah Reith, Harald Holzmann und Andy Lang-Merz (Zeichnungen) Baden-Baden - Wohin mit dem Weltraum-Kacka? In welche Richtung laufen flüchtende Bäume? Und, ganz wichtig: Wie schmerzhaft ist eigentlich ein Treffer am Zahn der Zeit? Das sind Fragen, die sich die Lokalredaktion im Laufe des zu Ende gehenden Jahres gestellt hat. Täglich landen bei uns Hunderte E-Mails - einige enthalten kuriose Formulierungen, Stilblüten und bemerkenswerte Nachrichten. Und manchmal reicht ein einziger Satz, um seltsame Bilder im Kopf zu erzeugen - wie folgender in einer Mitteilung der Stadtverwaltung, die uns eigentlich nur darüber informieren wollte, dass die Beuttenmüllerstraße wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Die Pressestelle hatte dazu folgende tröstliche Worte parat: "Hinter der Baustelle liegende Anwohner können diese im Bedarfsfall passieren." Warum da hinter der Baustelle Anwohner liegen, ob sie gestürzt waren oder sich vor anrückenden Baggern in Deckung gelegt hatten, das konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Doch wir sind froh, dass die Anwohner nicht gleich aufstehen mussten, als die Baumaschinen anrollten, sondern liegenbleiben konnten und sich erst bei Bedarf erheben mussten... Sehr einprägsam schilderte uns auch ein vermutlich mit einem Knöllchen wegen zu schnellen Fahrens beglückter Leser seine Leiden. Er beklagte sich im Sommer bei Oberbürgermeisterin Margret Mergen und ließ das Briefchen an sie in Kopie auch uns zukommen, auf dass wir uns des Themas annehmen. "Man kann ja fast keine Straße mehr befahren, ohne Ihren Raubrittern zu begegnen", kritisierte er die Chef-Raubritterin Lady Mergen im Rathaus. Eine Tempoüberschreitung von sieben Stundenkilometern habe "weder etwas mit Raserei noch mit Verkehrsgefährdung zu tun". Tja, da können wir nur sagen: Diese Stadt-Räuber sind doch wahrlich unerbittlich. Und sie lauern harmlosen Reisenden am Straßenrand mit echt fiesen Fallen auf. Da bleibt uns nur der Tipp an den Leser, sich künftig unauffällig und langsam über die Straßen zu bewegen, auf dass die städtischen Räuber untätig bleiben. Denn wir wissen ja: Wer zu schnell fährt, riskiert es nicht nur, Raubrittern in die Hände zu fallen, dem droht auch ein Unfall mit Totalschaden. Und diese Gefahr droht sogar Mülltonnen. So lasen wir es jedenfalls im November in einer Mitteilung der Polizei. Da ging es um drei kurstädtische Tonnen, die einen "Totalschaden" erlitten hatten. Gespannt lasen wir weiter. Hatte es da einen Auffahrunfall gegeben? Unser Zeichner vermutete gar die große blaue Altpapiertonne als schuldig, weil sie nicht mehr bremsen konnte. Oder sollte doch die graue Tonne unaufmerksam gewesen sein, weil sie unaufmerksam dem jungen, schwarzhaarigen Müllwerker nachschaute, der sie so flott und mit geschmeidigen Bewegungen geleert hat? Die Auflösung folgte einige Sätze später: Ach so - die Tonnen waren in Brand geraten. Na gut, roll-untüchtig dürften sie danach trotzdem gewesen sein. Eine andere Formulierung schaffte es sogar als wörtliches Zitat in die Zeitung - obgleich man beim Lesen direkt Zahnschmerzen bekommt. Da zogen die Naturpark-Wirte Anfang Dezember eine äußerst positive Bilanz und meinten: "Wir treffen mit unserem Angebot den Zahn der Zeit." Autsch! Meine Plomben! Wie war das? Nagt der "Zahn der Zeit" normalerweise nicht eher an den Dingen? Da ist es kein Wunder, dass diese dann auch mal ganz brutal zurückschlagen und den nagenden Zahn dabei voll treffen... Wir hoffen aber, dass der Zahn bei diesem Angebot der Wirte nicht ganz und gar ausgefallen ist, denn dann würde die Zeit ja jetzt mit einer schmerzhaften Lücke, eventuell sogar ganz ohne Beißerchen durchs Leben geht. Schmerzhaft für Bäume dürfte das Fällen sein. Deshalb haben wir auch vollstes Verständnis für das Verhalten einer Linde, die sich im Oktober offensichtlich verdünnisiert hatte, als städtische Arbeiter mit der Motorsäge anrückten. Oder wie sonst ist es zu verstehen, wenn die Verwaltung in einer Mitteilung eine Linde als "abgängig" bezeichnet? Man verschwieg uns in dem Text über die anstehende Fällung der "abgängigen Linde" zwar, wohin der Baum sich aus dem Staub gemacht hatte. Immerhin nannte man uns aber als Grund für die Fällung die "Verkehrssicherheit". Und das leuchtete uns wiederum ein, denn da kann eine ganze Menge passieren, wenn so ein "abgängiger" Baum plötzlich über die Straße rennt, ohne auf den Verkehr zu achten... Okay, als "abgängig" bezeichnen Fachleute eine Pflanze, wenn sie krank ist und eingeht. Aber das BT wird halt nicht nur von Experten gelesen. Und auch im Gemeinderat sitzen nicht nur Fachleute - zum Glück, möchte man sagen, weil man den Debatten dann sicher nicht so leicht folgen könnte. Aber auch, weil ein Stadtrat mangels Fachwissen im Sommer in einer Pressemitteilung ein neues Tierchen erfunden hat: die "Rosskastanienminimiermotte". Ja, was so ein kleines "mi" in einem Wort bewirken kann. Es macht aus dem Schädling "Miniermotte" ein geflügeltes Wesen, das nicht nur die Kastanienbäume befällt, sondern auch noch die Kastanien schrumpeln lässt. Vielleicht sogar mit Hilfe von Zauberkraft, wie unser Zeichner vermutet. Eine echt beunruhigende Idee - vor allem, wenn das Tierchen seine magischen Fähigkeiten auch mal an Esskastanien erprobt... Und dann war da noch eine Pressemitteilung, die uns die Deutsche Kontinenz-Gesellschaft geschickt hat. Worum es darin ging? Um den (Achtung Zitat!) "Weltraum-Kacka-Wettbewerb der NASA". Ja, Sie haben richtig gelesen: Die US-Weltraum-Organisation ist auf der Suche nach der "Weltraum-Windel der Zukunft" - und sie hat offenbar auch Tüftler in Baden-Baden bei der Suche nach einer genialen Lösung im Blick. Die Windel sollen Astronauten künftig tragen, wenn sie sich beim Flug nicht bewegen können und gerade keine Weltraum-Toilette in der Nähe ist. Na denn - unser Zeichner hat sich schon eine Lösung einfallen lassen. Ob er dafür aber etwas von dem von der NASA ausgelobten Preisgeld von 30000 Dollar bekommt, daran haben wir denn doch ein wenig Zweifel...

