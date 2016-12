Köche in Steinbach sind ihrer Zeit voraus

Steinbach - In der Küche des Steinbacher Pflegeheims sind die Köche ihrer Zeit immer einen Tag voraus: Sie kochen heute das Mittagessen von morgen für die Pflegeheimbewohner in Steinbach und in der Weststadt im Haus Elia - jeweils gut 100 Portionen. In den Genuss ihrer Kochkünste kommen aber auch werktags noch rund 120 Kinder und Erzieherinnen im Schülerhort Wiechern und im Kindergarten Oberlin im Pestalozziweg und 120 Baden-Badener, die noch Zuhause leben und Mahlzeit auf Rädern bestellt haben.

Morgens um 8.30 Uhr erklärt Küchenchef Rolf Mayer bei einer Führung durch die Küche im Keller des Steinbacher Pflegeheims das besondere Verfahren, mit dem hier gekocht wird, Cook and Chill (Kochen und Abkühlen), und die daraus resultierenden besonderen Abläufe. Das Essen wird immer einen Tag vorher gekocht, in einem Spezialgerät auf 4 Grad abgekühlt und kurz vor der Auslieferung auf 70Grad erhitzt.

Mahlzeit auf Rädern ist ein gemeinsames Angebot der verschiedenen Wohlfahrtsverbände Caritas, Arbeiterwohlfahrt (AWO), Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und Diakonie. Die Geschäftsführung liegt bei der evangelischen Diakonie. Dort kümmert sich Karin Kuld um die Bestellungen. Das Gros der Kunden sei zwischen 80und 90 Jahre alt, berichtet sie auf BT-Anfrage. "Wenn die Senioren nicht mehr kochen", aber noch daheimbleiben könnten, sei das eine große Hilfe.

Es riecht am Morgen bereits köstlich nach Mittagessen, und es läuft einem das Wasser im Mund zusammen, obwohl man gerade vom Frühstückstisch aufgestanden ist. Rinderbrühe köchelt in einem großen Edelstahlbottich vor sich hin, Spätzle und Rosenkohl sind bereits fertig. Goran Culjak hat Schmand in ein Rührgerät gegeben und ist nun dabei, den Salat vorzurichten, Christian Bleich legt die Herzoginkartoffeln akkurat einzeln auf einem Blech nebeneinander.

Insgesamt vier Köche und elf weitere Mitarbeiter sind hier im Einsatz und bereiten werktags etwa 450 warme Essen zu, an zwei Tagen in der Woche zusätzlich für Samstag und Sonntag (abzüglich der Kindertagesstätte) und sind noch für das Frühstück und Abendessen in Steinbach und im Haus Elia zuständig. Mittwochs werden für Donnerstag und Freitag 900 Essen, donnerstags für Samstag und Sonntag 650 und freitags für Montag 450 Essen gekocht. Gearbeitet werde von 6 bis 14.30Uhr, wobei es auch einen Spätdiente ab 11.30Uhr gebe. "Wir sind gut organisiert", sagt Mayer. Die elf Küchenhilfen portionieren das Frühstück und Abendessen, Kaffee und Kuchen und die Zwischenmahlzeiten für die Heime, füllen die Salate in Schälchen, richten die Desserts vor, am Wochenende neben den Mahlzeiten fürs Heim vor Ort auch das Essen auf Rädern, und sind fürs Spülen und Putzen zuständig. In diesem Bereich wird an sieben Tagen in der Woche gearbeitet.

Gegen 10.30 Uhr werde das Essen für den kommenden Tag bestellt, berichtet der Küchenchef. "Wir haben überwiegend Stammkunden." Allerdings gebe es häufig einzelne Umstellungen, um die sich Karin Kuld im Vorfeld kümmere. Manche Kunden sagten ab, andere bestellten ein Essen mehr, da sie beispielsweise Besuch hätten, erklärt Mayer. Aber das sei für ihn keine Problem. "Das kriegen wir gut hin."

"Wir versuchen wirklich möglich zu machen, was geht", meint Küchenchef Rolf Mayer in Bezug auf die Wünsche der Kunden. Und das nimmt man ihm sofort ab, so fröhlich und freundlich wie er ist. Wenn jemand weniger Soße oder Obst statt Pudding, keinen Reis oder ausschließlich etwas Vegetarisches wolle, mache man das möglich. Nur vegetarische Mahlzeiten bestellten bisher lediglich drei Personen.

Wer abends ein Vesper möchte, der bekommt auch das. Seit etwa vier Monaten gibt es hierfür zwei Kunden. Ob leichte Kost, die auch für Diabetiker geeignet sei, oder voll passiert: Die Steinbacher Köche stellen sich darauf ein. Für Essen auf Rädern gilt die selbe Karte wie für die Pflegeheime, den Schülerhort und den Kindergarten.

Vor etwa elf Jahren ist auf "Cook and Chill" umgestellt worden. Seit acht Jahren arbeitet Küchenchef Mayer hier. "Das System bietet sich an", meint er, es sei einfacher für die Personalplanung, man müsse nicht mehr an den Wochenenden kochen. Allerdings sei die Anschaffung dieser Geräte teuer. Wenn die Speisen nach dem Kochen auf 4 Grad heruntergekühlt seien, seien sie ohne Farb- und Vitaminverlust vier Tage haltbar.

Welches sind die Lieblingsessen der Kunden? Da muss Rolf Mayer nicht lange überlegen: Schlachtplatte mit kleinen Blut- und Leberwürsten, Sauerkraut und Kartoffelbrei, "Spaghetti Bolognese kommt auch sehr gut an" - und Cordon bleu sowie badischer Sauerbraten und Eintöpfe - frisch gekocht, "nicht aus Tüten", betont Mayer. Bei den Kindern sind Fußballnudeln mit Tomatensauce der Renner. Die gibt es immer dann, wenn Sauerkraut oder Kohlrouladen auf dem Speiseplan stehen, was die Kinder nicht so gerne essen - sozusagen als Ersatz. Allerdings verschweigt er nicht, dass viele Zutaten vorbereitet ins Haus kommen wie beispielsweise Spätzle und Herzoginkartoffeln. Salat und Gemüse würden geputzt und geschnitten angeliefert, aber die Salatsoßen wiederum alle selbst angerührt - ebenso wie die Fleischgerichte. Bei den Desserts greifen die Köche auf Fertigprodukte zurück.

Vier Fahrer holten das Essen bis 9Uhr in Steinbach ab. Alle haben ihre bestimmten Routen. Das Mittagessen wird heiß ausgeliefert und befindet sich in speziellen Thermoboxen, die zudem noch heiße Akkus enthalten. Vor Ort werden die Portionen dann in eine Einzelbox umgepackt und abgegeben. Lediglich das Caritas-Auto verfüge über einen Heißofen, in dem die Speisen länger warm bleiben, erklärt Mayer. "Deshalb haben diese Fahrer auch die größere Tour" und lieferten bis 12 Uhr aus.

An Heiligabend durften sich alle mittags auf Linseneintopf mit Bockwurst freuen, am ersten Feiertag standen Gänsebrust mit Apfelrotkohl und Serviettenknödel mit Tannenbaum-Eis zum Nachtisch auf dem Speiseplan. Heute, an Silvester, gibt es Kartoffelsuppe, an Neujahr Schweinelendchen in Cognacrahm mit Fingermöhrchen und Bandnudeln. Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen...