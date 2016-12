Viele Jahre lang ehrenamtlich im Einsatz

(cn) - Heute feiert Gerhard Fechtig seinen 90. Geburtstag. Zu seinem Wiegenfeste erfüllte sich der 1926 in Umweg geborene Jubilar bereits vorab zwei ganz besondere Wünsche: Er ließ beim Wegekreuz im "Schöttlie", westlich von Steinbach, die Sitzbank neu mit Holz bestücken. Ein vor wenigen Tagen dort angebrachtes Schild erinnert daran.

Geburtstag

Zu diesem Ort hat Fechtig einen ganz persönlichen Bezug, da er hier mit seiner Frau, die vor wenigen Jahren gestorben ist, oft Spaziergänge unternahm. Das Wegekreuz selbst ließ er 2009 aufwendig restaurieren. Den zweiten Wunsch realisierte Fechtig sich im vergangenen Sommer, als er zum ersten Mal seit 1985 an den Ort zurückkehrte, wo er als junger Mann seine Kriegsgefangenschaft verbrachte: nach La Rochelle.

In seinem beruflichen Leben war Fechtig früher als Handelsvertreter unterwegs. Was ihn aber als aktiven Bürger bis heute auszeichnet, das ist seine ehrenamtliche Arbeit für Menschen, die durch Krankheit und Pflegebedürftigkeit außerstande sind, bei Behörden und Krankenkassen für ihre Rechte zu kämpfen. 1969 übernahm Fechtig den Vorsitz des Sozialverbandes Deutschland (ehemals Reichsbund). Setzte sich Fechtig als Kreisvorsitzender in den Anfangsjahren für die Anerkennung von Kriegsleiden ein, bestand später sein ehrenamtliches Engagement darin, je nach Situation der Betroffenen diverse Anträge für Rente, Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit, aber auch für die Einordnung von Pflegestufen bei Institutionen durchzufechten. Zudem war der Jubilar früher am Sozialgericht Karlsruhe als ehrenamtlicher Richter tätig. Jahrelang organisierte er für die Senioren aus Bühl und Umgebung Tagesausflüge.

Fechtig wurde in der Vergangenheit für den Dienst an seinen Mitmenschen schon mehrfach mit hohen Auszeichnungen geehrt. Neben der höchsten Auszeichnung des Sozialverbandes, "Ehrenschild in Gold", ist Fechtig Träger der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg sowie des Bundesverdienstkreuzes, das ihm 1986 verliehen wurde. Außerdem zeichnete ihn die Stadt Bühl 1985 mit der "Ehrenmedaille der Großen Kreisstadt" aus. Jahrzehnte stellte ihm die Stadt mietfrei einen Beratungsraum zur Verfügung, um für Betroffene zu festen Bürozeiten ansprechbar zu sein. Im vergangenen Sommer gab er nun dieses feste Beratungsangebot endgültig auf. "Ich werde aber für meine Mitmenschen, die ich bisher bei der Anerkennung von Pflegestufen vertreten habe, weiter da sein", sagt der Jubilar.