Erweiterung des Kiesabbaus angestrebt

Bühl



LuK erweitert Bußmatten-Werk Bühl (sie) - Wie riesige Weihnachtskerzen ragen die Turmdrehkräne am Bußmattenwerk der LuK in den grauen Himmel. Statt besinnlicher Heiligabendstimmung herrscht auf der Baustelle geschäftiges Treiben. Das Unternehmen erweitert sein Werk um 7 000 Quadratmeter (Foto: sie). » Weitersagen (sie) - Wie riesige Weihnachtskerzen ragen die Turmdrehkräne am Bußmattenwerk der LuK in den grauen Himmel. Statt besinnlicher Heiligabendstimmung herrscht auf der Baustelle geschäftiges Treiben. Das Unternehmen erweitert sein Werk um 7 000 Quadratmeter (Foto: sie). » - Mehr