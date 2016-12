Rätselhafter Rückblick auf 2016

Baden-Baden - Das Jahr geht zu Ende. Viel ist passiert. Die wichtigen Themen haben wir in unserem großen Jahresrückblick beleuchtet. Aber erinnern Sie sich noch an die kleinen Geschichten, die 2016 in Baden-Baden Schlagzeilen machten? Die folgenden Fragen sollen Erinnerungen wecken und zum Nachdenken über das Jahr anregen.

Leicht sind die Rätsel nicht. Aber Querdenken oder sich mit Freunden und Familie darüber zu unterhalten, das sollte weiterhelfen. Und natürlich winkt Ratefüchsen eine Belohnung. Alle Leser, die uns unter dem Stichwort "Jahresrätsel 2016" eine Postkarte (Badisches Tagblatt, Lokalredaktion Baden-Baden, Stephanienstraße 1-3, 76530 Baden-Baden), ein Fax, (07221) 2151397, oder eine E-Mail (redbad@badisches-tagblatt.de) mit den meisten richtigen Antworten schicken, nehmen an der Verlosung eines Einkaufsgutscheins über 75 Euro teil, der in vielen Geschäften in Mittelbaden einlösbar ist. Einsendeschluss ist Montag, 9. Januar 2017. Und los geht's!

22. Januar: OB Margret Mergen und Sportdezernent Michael Geggus ehren die Sportler des Jahres der Stadt Baden-Baden. Bei den Herren geht der Titel an einen Geher, bei den Damen an eine Kugelstoßerin, das beste Team kommt aus dem Rebland. Wer bekommt die Preise?

1. Februar: Noch ein "Mann des Jahres": Ein Baden-Badener wird "Hotelier des Jahres". Wie heißt er und in welchem Hotel führt er das Zepter?

7. März: Großeinsatz für die Polizei: Zwei Veranstaltungen, die viele Ordnungshüter beschäftigen, finden zeitgleich statt. Im Kongresshaus wird an den UN-Generalsekretär Ban Ki Moon der Deutsche Medienpreis verliehen. Und in Lichtental ist eine umstrittene Politikerin bei einer Wahlkampfveranstaltung zu Gast. Gegen wen demonstrieren auf dem Brahmsplatz lautstark mehr als 350 Menschen?

21. März: Das hat es noch nie gegeben: Ein Fraktionschef rappt seine Haushaltsrede im Gemeinderat. Aus wessen Feder stammen die denkwürdigen Zeilen: "All the fucking Geld goes weg, let us do the Haushalts-Rap"?

6. April: Sie sind mintgrün und barrierefrei - und hoffentlich weniger störanfällig als ihre Vorgänger. Dieser Tage werden die ersten von ihnen in Baden-Baden aufgestellt. Wovon ist hier die Rede?

19. Mai: Mit einem spektakulären Vorschlag macht CDU-Stadtrat Ansgar Gernsbeck von sich reden. Er hat eine Idee, wie man PFC-freies Trinkwasser für Stadt und Landkreis gewinnen könnte. Was will der Stadtrat im Nordschwarzwald bauen?

20. Juni: Sie ist fertig - und ihr Anblick macht Appetit auf mehr. In der Produktionshalle einer Holzbaufirma in Nagold steht eine Aussichtsplattform, die für die Montage am Wildnispfad vorgesehen ist. Doch aus der Realisierung in der freien Natur wird auch 2016 nichts. Sicherheitsauflagen stoppen das Projekt des Nationalparks. Welchen Namen trägt die Plattform, die eigentlich schon längst am Wildnispfad stehen sollte?

3. Juli: Ein kurioses Bild: Ungefähr 35 junge Leute rennen durch die Lichtentaler Allee - mit schweren Koffern, gefüllten Serviertabletts und Kochtöpfen in den Händen. Wen lässt der SCL Heel Baden-Baden in der Innenstadt um die Wette laufen?

19. August: Jagd in der Lichtentaler Allee! Mit einem Spürhund und Gaspatronen geht es gefräßigen Plagegeistern an den Kragen. Wem wird da das Leben schwer gemacht?

25. September: Am Leisberg und an der Yburg werden vom Forstamt zwei Rundstrecken für Sportler ausgewiesen. Welche Sportart wird auf den sogenannten "Trails" betrieben?

10. Oktober: Bauarbeiten am Rand der Waldseestraße: Es werden Leitplanken aufgestellt. Bis wenige Tage vorher wurde an dieser Stelle noch auf andere Art und Weise für Sicherheit gesorgt. Wofür sind die Leitplanken der Ersatz?

13. November: Ein Feuer in einem Technikraum am frühen Morgen hat gravierende Folgen. Die Kurstadt muss einen ganzen Sonntag lang ohne eine wichtige Einrichtung auskommen. Was bleibt an diesem Tag von 5 Uhr morgens bis in den Abend geschlossen?

13. Dezember: Gute Nachricht für Oos: Eine Behörde wechselt nach vielen Jahren den Standort, will 2017 an den Airpark ziehen und macht in dem Stadtteil ein Filet-Grundstück frei. Welches Amt räumt seine bisherige Unterkunft?