Letzte Show am letzten Tag

Von Irene Schröder Baden-Baden - Mit einem "swingenden" Ballabend verabschiedete sich das Publikum im Bénazetsaal vom Jahr 2016 - und erlebte einen Abschied der ganz besonderen Art mit. Er hat schon immer ein spezielles Flair, dieser letzte Festabend des Jahres im Baden-Badener Kurhaus. Über die Jahre hat sich gerade diese Veranstaltung mit ihrem hohen Anspruch an die Organisatoren einen solchen Ruf erworben, dass schon Wochen vorher der Saal bis auf den letzten Platz ausverkauft war - übrigens ebenso wie die Feier im Kurhausrestaurant. Die Baden-Baden Events zog sich auch in diesem Jahr wieder elegant aus der Affäre, unterstützt von erstklassigen Profis auf der Bühne und in der Kurhausküche. Es ging schon ganz "zauberhaft" los, als während des Sektempfangs im Foyer eine freundliche Blondine Glückslichter aus Roben und Smokings zauberte, die das neue Jahr erleuchten sollen. Auf der Bühne zeigte Alana im Laufe des Abends, wie man sich üppigen Schmuck mit ein paat Handgriffen aus der Luft holt - aber dafür muss man wohl deutschte Meisterin der Magie sein. Nicht nur deutsche Meister, sondern sogar Kür-Europameister der Professionals in den Standardtänzen waren Isabell Edvardsson und Marcus Weiß während ihrer aktiven Laufbahn. Die blonde Schwedin kennt das Fernsehpublikum aus mehreren "Let's- dance"-Shows und als Moderatorin. Eigentlich hatte das Paar schon im vergangenen Jahr beim Silvesterball auftreten sollen, musste aber wegen Erkrankung absagen. Jetzt präsentierten sie sich aber in Topform - und zum letzten Mal. Mit dem Auftritt in Baden-Baden beendete das Ehepaar seine Showkarriere. "Man soll aufhören, solange einen das Publikum noch sehen will", meinte Marcus Weiß lakonisch auf die Frage nach den Gründen. Der medizinische Bademeister und die Tanzschulinhaberin genossen ihren Abschied mit langsamem Walzer und Tango ebenso wie die spritzige Charlestonnummer, mit der Isabel Edvarddson 2014 Alexander Klaws zum Gewinn der "Let's-Dance"-Show verholfen hatte. Musikalisch stand der Ball ganz im Zeichen des Swings - sowohl die Casino Band Baden-Baden als auch die Thilo Wolf Big Band boten den äußerst tanzlustigen Gästen viel Gelegenheit, sich schwungvoll auf dem Parkett zu tummeln - etwas weniger Verstärkung, die diese Band gar nicht nötig hat, wäre der Verständigung an den Tischen zugutegekommen. "Dieses tanzfreudige Publikum gibt es so nur in Baden-Baden", freute sich Markus Priester, der als Gastgeber des Abends zahlreiche "Wiederholungstäter" im dezent geschmückten Saal entdeckte. Die Tanzlust war so groß, dass der Moderator einige Paare regelrecht von der Fläche scheuchen musste, um der "Traumschiff"-Crew den traditionellen Dessertauftritt zu ermöglichen. Vorher hatte die Küchenbrigade für einen wahren Farbenrausch auf den Tellern gesorgt: Rindercarpacchio, Loup de Mer und Kalbsfilet in künstlerischer Gemüsebegleitung waren aber natürlich nicht nur optisch ein Genuss. Als "deutscher Frank Sinatra" hat sich Tom Gäbel einen Namen gemacht. Der Entertainer mit der großen Stimme hatte das Publikum von den ersten Takten an im Griff und setzte den optimalen Schlusspunkt mit perfektem Timing zum Jahreswechsel: "I did it my way" - besser lässt sich ein altes Jahr nicht verabschieden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben