Joggen für den Traum eines jungen Mannes Von Peter Fauth-Schlag Sinzheim - Neblig und kalt war's am Silvestermorgen in Müllhofen, als sich mehrere Dutzend fröhlich gelaunte Frauen und Männer in der Panoramastraße zum achten Mal für einen guten Zweck zum alljährlichen Müllhofener Silvesterlauf zusammenfanden. Diesmal liefen sie zugunsten des 24-jährigen Tansaniers Karama Melchzedeck. Dieser hat ein freiwilliges soziales Jahr in der Acherner Werkstatt der Lebenshilfe absolviert und in dieser Zeit bei Heike und Enrico Hörig in Müllhofen gewohnt. Inzwischen ist er wieder in seine Heimat zurückgekehrt und absolviert dort eine zweijährige Ausbildung zum Fremdenführer, seinem Traumjob in Tansania. Es sei sein größter Wunsch, diesen Beruf in seinem Heimatland auszuüben und dort zu leben, erfuhren die Wohltätigkeitsläufer spätestens beim Start. Die Ausbildungskosten kann der junge Mann allerdings nicht alleine finanzieren. Deshalb haben die Organisatoren dieses von Jahr zu Jahr immer beliebteren Silvesterlaufs, Karl-Heinz und Gabi Forster sowie Michael und Gabi Thoma, beschlossen, das fröhliche, sportlich frische Event ihrem "Melchy" zu widmen und für ihn eine Spendenkuh aufzustellen, anstatt Startgebühren zu verlangen. Auch über weitere Spenden schon im Vorfeld durften sich die Organisatoren freuen, wie Karl-Heinz Forster berichtete. Zwei Strecken für Walker und Jogger jeden Alters wurden ausbaldowert, die kürzere führte über rund sieben Kilometer bis zum Rosenhof und wieder zurück. Auf der mit zehn Kilometern etwas längeren Strecke wurde auch noch die Tiefenau "mitgenommen". Um sportliche Höchstleistungen oder gar Rekorde ging es dabei nicht. Es gab auch keine Siegerehrung. Der Spaß an der Freude stand bei der Veranstaltung eindeutig im Vordergrund. Und damit der nicht zu kurz kam, hatte das Organisationsteam zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helfern mit Kaffee und Kuchen, Glühwein, Sekt und Häppchen am Start- und Zielpunkt für einen lockeren, geselligen Abschluss in trauter Runde gesorgt, von der sich die meisten wohl auch beim nächsten Silvesterlauf wieder in Müllhofen treffen werden. Denn, wie mehrere der Teilnehmer während ihrer Aufwärmübungen bekundeten: Es mache einfach Spaß, mitzulaufen, und es sei gleichzeitig eine tolle Sache.

