Kartunger Vereine können ihre Halle erweitern

Sinzheim - Nach einer ausführlichen Erläuterung seitens der Gemeinde hat der Gemeinderat Sinzheim die fünfte Planänderung des Bebauungsplans "Am Markbach" einstimmig bei mehreren Enthaltungen gebilligt und die Satzung beschlossen. Die Kartunger Vereine können ihre 540 Quadratmeter große Halle nun um 190Quadratmeter erweitern.

Aus dem bisherigen Gewerbegebiet wird jetzt ein eingeschränktes Gewerbegebiet. Damit wird die Zulässigkeit von Gewerbebetrieben auf solche beschränkt, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Das soll bestehende Konflikte hinsichtlich Gewerbelärms zwischen dem Mischgebiet auf Grundstücken Im Unterfeld mit allgemein zulässiger Wohnnutzung sowie dem nördlich benachbarten Gewerbegebiet lösen. Anlass für die Änderung ist die geplante rückwärtige Erweiterung der Vereinshalle in Kartung und der Bau eines ersten Abschnittes eines Wirtschaftswegs zur Verbesserung der Erschließung einiger Flurstücke.

Mit ein Grund für die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema waren die während der Offenlage eingegangenen Anregungen zu dem Planentwurf, vor allem aber Stellungnahmen von privater Seite und die Annahme dieser Anlieger, erklärte der stellvertretende Bauamtsleiter Eberhard Gschwender in der Sitzung, dass der Gemeinderat im Vorfeld nicht ausreichend informiert gewesen sei. Und die Anlieger forderten eine öffentliche Verlesung und Diskussion. Außerdem beschwerten sie sich unter anderem darüber, nur unzureichend bis gar nicht über die geplanten Änderungen unterrichtet worden zu sein. Eine direkte persönliche Information oder gar eine direkte Befragung von Eigentümern, die von einem Bebauungsplan unmittelbar betroffen sind, sieht das Baugesetzbuch allerdings nicht vor, so die Verwaltung.

Auch die Klage der Anlieger darüber, dass die Änderung der Nutzungsart von einem Gewerbegebiet in ein eingeschränktes Gewerbegebiet eine nachträgliche unentgeltliche Einschränkung sei, stieß beim Rat nicht auf offene Ohren. Er folgte der Verwaltung, die in der Planänderung eine städtebaulich sinnvolle Überplanung sieht. Dass von den Anliegern erwähnte Problem, dass im Gewerbegebiet jeder habe Pkw-Parkplätze ausweisen müssen, im nahe gelegenen Mischgebiet aber nicht mit der Folge, dass es zu Verkehrsproblemen komme, sei nicht Gegenstand der Bebauungsplanänderung, heißt es vonseiten der Verwaltung weiter. Die Anlieger kritisierten, dass große Speditionslastwagen mit Auflieger und Anhänger ihr Firmenareal kaum mehr zum direkten Be- und Entladen anfahren oder gar wenden könnten. Auch dieses Problem habe nichts mit der Bebauungsplanänderung zu, so die Gemeinde.

Die Kartunger Vereine hatten 1998 gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft eine Lagerhalle in Eigenleistung errichtet und finanziert. Hierzu gehören der Radsportverein "Edelweiß" (RSV), der Männergesangverein (MGV) "Sängerlust" und der Kartunger Narrenclub. (KNC). Nicht zuletzt wegen der jüngsten Gruppe des KNC, den Kartjer Markbachtrollen, platz die Lagerhalle aus allen Nähten. Viele Utensilien für die Straßenfeste und Fasnachtsveranstaltungen wie Zelte, Hütten und Wagen sind bereits ausgelagert. Ein Hexenwagen steht bereits in einer fremden Halle. Mit der Hallenerweiterung Richtung Westen sind neben einer geordneten und sicheren Lagerung auch ganzjährige Reparaturen an den Wagen und Gerätschaften möglich, sagen die Vereine.