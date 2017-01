Kühlen ohne Kühlschrank

Denn damals, an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, gab es noch sogenannte Eishändler, wie sich ein Baden-Badener vor 50 Jahren anno 1967 im BT erinnerte. Die waren meist zugleich noch "Wildbret und Fischhändler": Sie hatten aus naheliegenden Gründen ein besonderes Interesse an der Verfügbarkeit von Eis zur Kühlung ihrer Waren. Sie pachteten oder kauften Wiesengrundstücke in den "mannigfaltigen Tälern" Baden-Badens und stauten dort das Wasser in kleinen Weihern, die, so schreibt das BT im Januar 1967, nur darauf warteten "bis es kalt genug war, um sich in Eis zu verwandeln". Doch damit war die Arbeit längst nicht getan.

Hauchte nämlich Väterchen Frost seinen eisigen Atem über die Landschaft, verwandelte sich das Wasser zwar in das begehrte Kühlgut, doch das war so noch nicht für die Zwecke der Händler und Gastronomen zu gebrauchen. Folgen wir den Erinnerungen des Baden-Badener Bürgers im Januar 1967: "Dann kamen die Eismänner mit langen Haken und Äxten, schlugen das Eis auf und ließen es in einen Karrenwagen über eine Rampe rutschen. Vor dem Karren standen zwei dampfende Gäule, mit Decken eingepackt, und wenn der Wagen gefüllt war, ging es mit Hüh und Hott zum Eiskeller. Dort wurden die losgehauenen Brocken auf einer Rutsche in die Tiefe hinabgestürzt." Und dann? Dann hieß es warten. Denn im Winter wurden die kalten Brocken nicht so sehr benötigt, wie im darauffolgenden Sommer.

Manche Hotels hatten sogar eigene Eiswiesen und Eisweiher in ihrem Besitz. Unmittelbar hinter dem Kurhaus hatte es einen Eiskeller gegeben. Doch von seiner Existenz wusste schon 1967 kaum mehr jemand. Und der Bürger berichtete weiter, dass noch viel weniger wüssten, dass es sich dabei eigentlich um einen längst verlassenen Bergwerksstollen handelt.