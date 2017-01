Firmeninsolvenzen: Positiver Trend gestoppt

Baden-Baden - Einer Achterbahnfahrt gleicht die Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen in der Kurstadt. Während 2015 hier noch ein positiver Trend mit einem deutlichen Rückgang zu verzeichnen war, stellt das Statistische Landesamt für das abgelaufene Jahr in den ersten sechs Monaten einen kräftigen Anstieg bei den Insolvenzverfahren von Baden-Badener Unternehmen fest.

An der Oos herrscht ein gutes Investitionsklima - dazu hat die Stadt mit ihrer Wirtschaftsförderung maßgeblich beigetragen. Durch Firmengründungen und -ansiedlungen sind etliche neue Arbeitsplätze entstanden. Aber nicht jeder Unternehmer hat eine glückliche Hand. So konnte man in der Kurstadt in den vergangenen Jahren oft eine nicht unbeträchtliche Insolvenzhäufigkeit feststellen, die sich aus dem Verhältnis der Insolvenzverfahren zu den vor Ort niedergelassenen, umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen errechnet.

Hier stand Baden-Baden im ersten Halbjahr 2016 mit einem Wert von 3,4 an dritter Stelle unter den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs. Eine höhere Insolvenzhäufigkeit war nur in Pforzheim (5,0) und Mannheim (3,7) zu verzeichnen. Am Ende dieser Tabelle rangieren mit einem Wert von 0,8 die Landkreise Waldshut und Calw.

Höhere Forderungen als im Durchschnitt

Auffällig ist in Baden-Baden auch die Zunahme der Insolvenzverfahren in den ersten sechs Monaten 2016 um immerhin 100 Prozent. Dieser Wert wird im Land nur noch vom Enzkreis übertroffen. Allerdings sind in Baden-Baden schnell größere prozentuale Veränderungen möglich, da letztlich die absolute Zahl der Verfahren nicht allzu hoch ist. So registrierte das Statistische Landesamt hier von Januar bis Juni 2016 insgesamt zehn Unternehmensinsolvenzen - doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum 2015. Betroffen waren davon 172 Beschäftigte. Hingegen gab es auf Landesebene eine Verringerung der Zahl der Insolvenzverfahren um 14 Prozent.

Zu bemerken ist auch, dass in der Kurstadt der Umfang der Forderungen der Gläubiger gegenüber den Unternehmen mit rund 3,1 Millionen Euro je Verfahren weit über dem Durchschnitt liegt. Noch höhere durchschnittliche Beträge wurden von den Statistikern lediglich in Heilbronn und Pforzheim festgestellt.

Ein anderes Bild ergibt sich in Baden-Baden, wenn man auf die Insolvenzverfahren privater Schuldner blickt, die vom Statistischen Landesamt auch regelmäßig analysiert werden. Hier zeigen sich weniger Auffälligkeiten und Abweichungen von der allgemeinen Entwicklung. Im ersten Halbjahr 2016 sank die Zahl der Privatinsolvenzen um 16,7 Prozent auf insgesamt 25 Verfahren. Damit setzt sich an der Oos der schon im Vorjahr zu verzeichnende positive Trend fort. Auch auf Landesebene ist im gleichen Zeitraum ein Rückgang der Insolvenzverfahren privater Schuldner zu bemerken, aber in einem geringeren Umfang.

Bei der Insolvenzhäufigkeit im privaten Bereich (Verfahren in Relation zur Einwohnerzahl) belegt Baden-Baden einen Mittelfeldplatz mit einem Wert, der nahe am Landesdurchschnitt liegt. Die größte "private" Insolvenzhäufigkeit weisen die Stadtkreise Mannheim und Heilbronn auf, die geringste findet sich im Landkreis Waldshut.