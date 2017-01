Sommerreifen-Fahrer bremsen Busse aus

(red) - Ein mutmaßlicher Schuss auf eine Straßenbahn am zweiten Weihnachtstag beschäftigt derzeit die Polizei. Die Ermittler prüfen, ob der Vorfall im Zusammenhang steht mit einer Serie von Sachbeschädigungen in Karlsruhe und Ettlingen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

(fuv) -Sport zum Jahresausklang, das hat vielerorts Tradition. So auch in Wintersdorf. Dort hatte die Radsportgemeinschaft Ried erneut zum Laufwelt-Silvesterlauf eingeladen. Bereits in der 39. Auflage fand das Laufevent statt. Erneut dominierten Läufer aus dem Elsass (Foto: fuv). » - Mehr

(red) - Bei einem Brand in Völkersbach sind am Samstag rund 60.000 Euro Schaden entstanden. Das beherzte und schnelle Eingreifen der Bewohnerin hatte offenbar noch Schlimmeres verhindert. Eine Zeitung war durch eine Kerze entzündet worden (Symbolfoto: red). » - Mehr

Freiburg