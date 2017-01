Neue Vorschläge für Namensgebung

Baden-Baden - Noch ist die am 17.Dezember 2016 eingeweihte neue Sport- und Kulturhalle in Steinbach namenlos. Deshalb hatte das BT kürzlich dazu aufgerufen, Vorschläge für eine Bezeichnung zu machen. Oberbürgermeisterin Margret Mergen hatte für "Rebland-Halle", Stadtrat und Rebland-Ortschaftsrat Günter Seifermann (Grüne) für den Namen "Cornwallis-Halle" plädiert - in Anlehnung an den Namen Richard von Cornwall, der dem Ort 1258 das Stadtrecht verliehen hat.

Heimathistoriker Willi Daferner schlägt "Richard-von-Cornwall-Halle" vor. "2008 feierte die Stadt Steinbach ihre Stadtgründung vor 750 Jahren. Aus diesem Anlass forschte ich in Cambridge und in Cornwall in englischen Quellen über den deutschen König während des Interregnums von Graf Richard von Cornwall nach", erklärt Daferner. Er fasste seine Nachforschungen in dem Büchlein "Steinbach - Stadtgründung und Stadtgründer" zusammen. In der Folge stellte er 2011 den Antrag, die Cornwallis-Straße in Steinbach umzubenennen in "Richard-von-Cornwall-Straße". Aus unterschiedlichen Gründen sei es aber nicht dazu gekommen, teilt er weiter mit.

Sein Vorschlag sei nun, das umgebaute und erweiterte Gebäude "Richard-von-Cornwall-Halle" zu nennen, aber "natürlich nicht Cornwallis-Halle". "Dann würde man nochmals denselben Fehler begehen wie bei der Straßenbenennung", erläutert er. Cornwallis sei das lateinische Adjektiv und heiße "von Cornwall", kein Name, keine Person, nur eine Verwechslung aus Unkenntnis der lateinischen Originalurkunde: Ricardus Cornwallis, Richard von Cornwall. Daferner hat diesen Vorschlag inzwischen auch Ortsvorsteher Ulrich Hildner unterbreitet. "Ich denke, es ist an der Zeit, den Stadtgründer von Steinbach durch diesen - gleichwohl etwas langen, aber würdigen - Namen zu ehren und so sein Gedächtnis für immer zu bewahren."

Rebland-Ortschaftsrätin Barbara Nießen meint, "eigentlich müsste die Halle nach Günter Seifermann benannt werden, da es maßgeblich seiner Hartnäckigkeit zu verdanken ist, dass am 17.Dezember das wirklich gut gelungene Bauwerk der Öffentlichkeit übergeben werden konnte", schreibt sie. Mit den Namen sei das aber so eine Sache - schon in der übernächsten Generation wisse womöglich kein Mensch mehr, wie es zu der Namensgebung kam.

Ein kurzes gemeinsames Nachdenken mit ihrem Fraktionskollegen Michael Bollinger habe dann zum Vorschlag "Steinbachhalle" geführt - kurz und bündig. Mit diesem Namen habe die Halle in der Gegend ein Alleinstellungsmerkmal und sei - anders als zum Beispiel eine Reblandhalle - eindeutig zu verorten. Den Namen "Yburghalle Steinbach" schlägt Siegfried Herzog aus Neuweier vor. Die Hallen in Varnhalt und Neuweier könnten dann analog die Namen "Yburghalle Neuweier" und "Yburghalle Varnhalt" bekommen. Die Bezeichnung "Reblandhalle", wie sie die OB vorgeschlagen habe, sei natürlich auch ein gelungener Vorschlag, aber er würde die konkrete Benennung "Reblandhalle Steinbach" vorziehen.

Haben Sie, liebe Leser, darüber hinaus Ideen, wie man die Sport- und Festhalle benennen könnte, oder Einwendungen gegen die Vorschläge? Dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an redbad@badisches-tagblatt.de.