Marie und Maximilian stehen hoch im Kurs Baden-Baden (red) - Viel Arbeit hatte das Standesamt im alten Jahr. Das belegen die statistischen Auswertungen zu 2016: Die Geburtenzahlen sind stark gestiegen. Bei den Namen, die die Babys erhielten, gibt es neben Klassikern auch einige neue Trends zu vermelden. Für Mädchen wählten die Eltern im vergangenen Jahr am häufigsten die Vornamen Marie und Sophie. Maximilian und Leon waren die begehrtesten Namen bei den Jungs. Gleich 27 Mal beurkundete das Standesamt Marie und 20Mal Sophie, 16 Mal galt es, den Namen Maximilian und 14 Mal Leon in die Bücher einzutragen. Bei den Mädchen folgen Emilia (16 Mal), Maria (13), Lea, Sofia und Sophia (je 12) und Emma (11) und Mia und Mila (je 10). Bei den Jungs folgen den Spitzenreitern Alexander sowie Elias (je 14), Max und Paul (je 13), David und Luca (je 12), Louis (11) sowie Ben und Lukas (je 10). Marie, Maria, Sophia und Sophie sind bei den Mädchen bereits seit Jahren Klassiker. Die Bubennamen Maximilian und Leon sowie Alexander waren in den letzten Jahren ebenfalls beliebte Vornamen. Recht neu auf der Beliebtheitsskala nach oben gestiegen sind Mila, Milena, Melina und Estelle sowie Ben, Linus und Henry. Weniger gefragt sind Vornamen wie Felix, Niklas, Julian und Matteo sowie Rosa, Franziska und Amelie. Englischstämmige Vornamen wie Kevin, Cedric und Justin spielen bei der Namensfindung so gut wie keine Rolle mehr. Einzige Ausnahme ist Liam (7). Jungs in der Überzahl Übrigens gaben 717 Eltern ihrem Kind nur einen Vornamen, 486 Kinder haben zwei Vornamen, und 43 Kinder erhielten mehr als zwei Vornamen. Insgesamt erblickten 650 Jungs und 605 Mädchen das Licht der Welt. Zusammengenommen registrierte das Amt 2016 mit 1255 Geburten immerhin 115 Geburten mehr als 2015 mit 1140 Geburten. 2014 waren es 1051 Geburten, 2013 nur 950Geburten. Ein Grund für die Zunahme ist laut Stadtpressestelle sicher die Schließung der Geburtshilfe-Abteilung im Bühler Krankenhaus. Ein Minus gab es laut Standesamt-Statistik hingegen bei den Eheschließungen (333): Das sind 53 weniger als 2015. Die geringere Zahl hängt laut Verwaltung zum Teil mit Personalengpässen beim Standesamt zusammen. Zudem wurden fünf Lebenspartnerschaften beurkundet. Es wurden 1105 Sterbefälle verzeichnet (2015: 1049). Die Zahl der Kirchenaustritte blieb fast gleich. 176 Personen verließen die römisch-katholische Kirche, 118 die evangelische.

