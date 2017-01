Ein boxendes Känguru als Vorbild Von Renate Dülk Baden-Baden - Ein Trainer, der in glitzernden Kostümen steckt, üppig Parfüm aufträgt, Musik von Mozart liebt und nicht verheiratet ist - da kann etwas nicht stimmen, meinen die jungen Raubkatzen, der schwarze Panther Lucky und der weiße Tiger Pascha. Ihr Dompteur ist so ganz anders als das boxende Känguru Django. Ist er vielleicht schwul? In eine Zirkusmanege verwandelt sich das TiK (Theater im Kulissenhaus) des hiesigen Theaters bei Barry Goldmans Inszenierung des Stücks "Ein Känguru wie Du" von Ulrich Hub, ein Stück, das spielerisch und in einer "sehr theatralischen Sprache mit Licht, Schatten und Masken", wie Regisseur Goldman im BT-Gespräch erzählt, große Themen wie Freundschaft, Treue, Vorurteile, Ängste, Akzeptanz und Toleranz für Theaterbesucher ab acht Jahren auf durchaus vergnügliche Weise behandelt. Die Premiere findet am kommenden Mittwoch, 11. Januar, um 17 Uhr im TiK statt. Was Schwulsein - ein Wort, das auf so manchem Schulhof als Schimpfwort benutzt wird - bedeutet, das ist den beiden jungen Raubkatzen in dem Stück zwar nicht klar, dennoch sind sie sich einig: Das geht nicht - und sie verlassen ihren Trainer kurz vor einer großen Zirkusshow. Ohne die tatsächlichen Gründe ihres Trainers für sein Auftreten zu kennen, "haben sie ihm einen Stempel aufgedrückt", sagt Goldman. Er und auch Schauspielerin Sonja Dengler, die das Känguru in der Inszenierung verkörpert, halten es für wichtig, dass das Theater sich solcher aktueller Themen annimmt. Und Julia Klaas, zuständig für Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing beim Theater Baden-Baden, weißt darauf hin, dass derzeit in den Bundesländern diskutiert werde, sexuelle Vielfalt in den Sachkundeunterricht mit einzubeziehen: "Entgegen der Darstellung stereotyper Elternpaare in der Werbung haben viele Kinder bereits gleichgeschlechtliche Elternpaare." Wichtig ist dem Regisseur, das Thema nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu behandeln, sondern zwar ernsthaft, aber spielerisch auf die Bühne zu bringen. Dabei muss für Barry Goldman - der gebürtige Amerikaner inszeniert seit 1996 an vielen städtischen und staatlichen Bühnen im deutschsprachigen Raum - Kinder- und Jugendtheater nicht nur "bunt, hell und laut" sein. Gemeinsam mit dem Bühnen- und Kostümbildner Andrey von Schlippe, mit dem er schon viel zusammengearbeitet hat, nutzt er vor allem die Magie des Lichtes, um Zirkusatmosphäre in dem kleinen Theaterraum des TiK entstehen zu lassen. Lucky (gespielt von Manuel Dengler) und Pascha (Patrick Schadenberg) lernen schließlich Django kennen, ein Känguru mit Boxhandschuhen, ein toller Siegertyp, den sie bewundern, zu dem sie aufschauen wie zu einem Rock-, Film- oder Fußballstar - und dann stellt sich plötzlich heraus, dass Django schwul ist. "Das Känguru, das den richtigen Mann fürs Leben sucht, geht ganz offen damit um", sagt Sonja Dengler. Nicht nur Pascha und Lucky, sondern auch der Trainer (Nadine Kettler) müssen sich ihren Vorurteilen stellen, bis es zu einem guten Ende mit allen Beteiligten in der Manege kommt. Das Publikum erlebt, wie sich nicht nur Meinungen über die Figuren, sondern auch Vorstellungen von der Welt wandeln, erklärt der Regisseur. Wichtig ist Goldman dabei, dass das junge Publikum sich mit den handelnden Figuren identifizieren kann, und Eltern und Erzieher sehen, "wie schön und wichtig Theater ist". Vor- und Nachbereitungsangebote begleiten Goldmans Inszenierung von "Ein Känguru wie Du" am Theater Baden-Baden, außerdem wird es Vorstellungen mit Vorbuchungsrecht für Schulklassen geben. Besonders freuen sich die Akteure und das Regieteam, dass ihre Inszenierung zu den Baden-Württembergischen Theatertagen eingeladen wurde: Diese finden vom 30. Juni bis 9. Juli 2017 am Theater Ulm statt.

