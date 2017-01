Straßennamen angebracht, Beleuchtung ist in Arbeit

Hamburg

Waltz-Tänzer in Elbphilharmonie Hamburg (red) - Die aus Karlsruhe stammende Choreografin Sasha Waltz hat mit 80 Tänzerinnen, Tänzern und Chorsängern am Neujahrstag die Hamburger Elbphilharmonie mit einer Performance eingeweiht. Das feierliche Eröffnungskonzert des Prestigebaus folgt am 11. Januar (Foto: dpa).