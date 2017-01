Opulentes Fest für Augen und Ohren

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Es war ein opulentes Fest für Augen und Ohren, das der Moscow Circus on Ice bei gleich zwei Vorstellungen im Kurhaus aufbot. Der Bénazetsaal wurde zur kunterbunten Manege, doch statt Sägespänen dominierte ein für die Zuschauer unsichtbarer Teflonbelag, über den die Stars auf ihren schnellen Kufen flitzten und für zwei Stunden alle circensischen Sehnsüchte erfüllten. Neben atemberaubender Artistik präsentierten die Künstler prachtvolle Kostüme, eindrucksvolle Choreografien und charmante Clownereien, quasi als Sahnehäubchen auf der gelungenen Melange. Vor über einem halben Jahrhundert wurde der Original Moscow Circus on Ice gegründet, weltweite Tourneen führen die Eiskünstler mittlerweile rund um den Globus. Im Kurhaus erwartete die Besucher auch ein wildes musikalisches Spektakel, da die Nummern nahtlos ineinander übergingen, unterlegt von fetzigem Rock'n'Roll, eingängigen Popsongs sowie leidenschaftlichem Samba und Tango. Die perfekte Illumination der Show trug das ihre dazu bei, die Fantasie in den Köpfen der Besucher auf Reisen zu schicken. Da brachten zwei Kosakendamen und ihre Ritter selbst das Rhönrad zum Tanzen, bei der Jonglage auf Kufen schienen die Keulen noch mehr als sonst durch die Luft zu wirbeln. Eine goldige Liebesgeschichte im XXL-Format präsentierten zwei überdimensionierte Dickerle, die nach seiner Rosenübergabe zu "Sexbomb" die ausladenden Hüften kreisen ließen. Als elfengleiche Wesen glitten vier zauberhafte Feen auf Stelzen über das imaginäre Eis, die mit ihrem vielfarbigen, wie ein Ballon aufsteigenden Tuch die Träume der Besucher mitzunehmen schienen. Als im wahrsten Sinn des Wortes "hohe" Kunst der Mathematik präsentierten leuchtende Gestalten geometrische Formen, deren fluoreszierende Außenlinien im Raum schwebten. Auch dem nächsten Liebespaar mangelte es ein wenig an Eleganz, ließ "sie" doch ihren Liebsten etwas zickig einfach fallen und kämpfte beim sterbenden Schwan auch noch mit dem zwickenden Ischiasnerv. So richtig Leben auf die Bühne brachte eine Horde waghalsiger junger Akrobaten, die ihre Mädels unter anderem mit um den Hals eingehängten Kufen durch die Luft wirbelten. Die Clowns fanden sofort den Draht zu den Besuchern, sie ließen sich beispielsweise aus deren Reihen ihren Hut zuwerfen. Eine goldige Einlage zeigte das Nesthäkchen der Truppe, eine kleine Maus, die im Ballettröckchen aus dem Saal zur Bühne stürmte, dort kurz mit den Hüften wackelte und sich dafür vom Clown einen Luftballon zum Lohn abholte. Worauf alle Kinder im Saal ihrem Beispiel folgten und nach mehr oder weniger gelungenem Wackler glücklich ihre Ballons in Empfang nahmen. Das Cabaret der 20er Jahre schien aufzuleben bei einer prachtvollen Gruppenchoreographie mit türkisfarbener Federboa bei den Damen und ihren schwarz befrackten Galanen. In fliegendem, wie von Zauberhand inszeniertem Kleiderwechsel präsentierte ein diesmal höchst ästhetisches Pärchen ein Pas de deux der Extraklasse, vom Walzer über Tango und Rock'n'Roll bis zum sinnlichen Samba. Radartisten begeisterten das Publikum im Bénazetsaal ebenso wie ein Tanz mit unzähligen Hula-Hoop-Reifen oder, als grandioses Finale, Seilspringen auf Kufen, wobei die kunterbunt gekleideten Athleten mit mehreren Seilen gleichzeitig agierten.

