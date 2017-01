11 390 Kilometer auf dem Segelboot

"Am 25. Oktober verlassen wir Gibraltar. Nun also wagen wir den großen Schritt und beginnen unsere Atlantiküberquerung. Auf den Kanaren wollen wir den ersten Stopp einlegen. "Riesige Wellen" hat eine befreundete türkische Seglerin erschreckt gemailt, die es bereits geschafft hat, seien es gewesen. Oha. Wir haben - gar keine Wellen. Windstille. Wir motoren. Delfine begleiten uns. Nachts wachen wir abwechselnd. Wir handhaben das locker: Wer müde ist, geht schlafen, der andere weckt ihn, wenn er Ruhe braucht. Viele Schiffe befahren diese Route, und auf dem Meer gibt es, wie auf asphaltierten Straßen, Vorfahrtsregeln. Wir müssen also genau beobachten, wer von wo kommt. Erleichtert wird das vom AIS, dem "automatischen Identifizierungssystem". Damit ist die Berufsschifffahrt ausgestattet und mittlerweile auch das Gros der Privatboote. Die Schiffe erscheinen als Symbol auf dem Plotter, dem Bildschirm des Navigationsgerätes am Kartentisch. Daran kann man erkennen, wie weit die Schiffe entfernt sind, wann sie uns in welcher Entfernung passieren, wie sie heißen. Zu unserer Verblüffung werden wir kleine Segeljacht als gleichberechtigtes Fahrzeug anerkannt. Riesige Frachter weichen uns aus. Schwieriger ist es mit den Fischern, denen wir vor der marokkanischen Küste begegnen. Die haben kein AIS, häufig nur eine kleine Lampe. Und sie ziehen Netze an kilometerlangen Stahlseilen. Wer die in die Motorschraube bekommt, hat ein Problem.

Nach fünf Tagen erreichen wir Lanzarote, unbeschadet. Dort warten wir auf Wind. Wir wollen den Passat nutzen, der ab Ende Herbst beständig von Ost nach West wehen soll. Unser nächstes Ziel: die Kapverden vor der Küste Afrikas. Diesmal brauchen wir acht Tage, und motoren wieder. Der Wind ist, entgegen der Vorhersage, zu schwach. Nur ein paar Tage nehmen wir uns für die wunderschönen Kapverdischen Inseln Zeit, viel zu wenig. Aber wir wollen Weihnachten in der Karibik verbringen. Als der Wetterbericht beständigen Ostwind verheißt, legen wir ab: Zwei bis drei Wochen werden wir auf dem Atlantik bleiben.

Diesmal ist es ruppig. Der Wind kommt von hinten, aber zwei bis drei Meter hohe Wellen von der Seite schmeißen uns von einem Bug auf den anderen. Höchste Konzentration ist da gefragt, um nicht böse zu stürzen. Kochen, Essen wird zur Akrobatiknummer. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist oder festgehalten wird, rutscht und fällt. Beständig, wie erhofft, ist der Wind nicht. Wir sind zu früh dran für den Passat. Bei schwachem Wind und hohen Wellen aber schlagen die Segel - eine Tortur für Material und Segler. Wir setzen den Parasailor, ein riesiges Leichtwindsegel. Es dauert lange, weil alle Taue neu verlegt werden müssen. Aber dann ist das Segeln ein Genuss. Bis nach drei Tagen der Wind zu stark wird. 20Knoten, Windstärke fünf: Das Segel macht mit uns, was es will. Wir müssen es also bergen. Keine leichte Aufgabe, es hat eine solche Kraft, dass selbst der Käpt'n auf dem Deck herumgewirbelt wird wie ein Maikäfer auf dem Rücken. Er ist angeleint, von Bord fallen kann er also nicht, es ist trotzdem schrecklich anzusehen. Endlich ist das Segel gebändigt. Wir sind erleichtert.

Ein paar schöne Momente gibt es dennoch. Den Sternenhimmel, bevor er von Wolken verhangen wird. Aber es ist mental und körperlich ziemlich anstrengend. Und so sind wir froh, als wir nach 17 Tagen Grenada erreichen. Erst an Silvester, als wir auf Union Island mit Touristen aus aller Herren Ländern ausgelassen zu Reggaemusik in das neue Jahr tanzen, wird uns richtig bewusst: Wir sind in der Karibik, wir haben es geschafft. Von der Türkei bis hierher - 6150 Seemeilen, 11390 Kilometer auf unserem kleinen Segelboot. Wir sind angekommen."