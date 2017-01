Genießen und dabei Gutes tun Baden-Baden (red) - Sieben Schüler der Robert-Schuman-Schule haben als Projektarbeit eine Charity-Gala am kommenden Donnerstag, 12. Januar, in der Akademiebühne der Euraka Baden-Baden zugunsten des Kinderhauses Eulenspiegel geplant und prominente Künstler und Unterstützer für die Idee gewinnen können, heißt es in einer Mitteilung. Anne von Linstow, bekannt aus den Fallers, und Steffen König, SWR-Reporter für Formate wie "Mission Mittendrin" und "Was glaubt Deutschland", begleiten das Publikum durch den Abend. Musikalische Höhepunkte der Veranstaltung sind die Auftritte der Freiburger R'n'B- und Pop-Band Tonewood sowie von Solistin Lela. Für Unterhaltung der besonderen Art sorgt der Mannheimer Kabarettist Tino Bomelino. Er zeigt mit seiner "lachhaften" Showeinlage Auszüge aus seinem aktuellen Bühnenprogramm. Um die Gäste bei Laune zu halten, werden während des Abends attraktive Preise versteigert. Die Erlöse der Versteigerung sowie des Kartenverkaufs kommen in vollem Umfang dem Kinderhaus Eulenspiegel zugute. Gourmet-Koch Alexander Bernhardt von der Max-Grundig-Klinik Bühlerhöhe war sofort von der Idee begeistert und wird mit seinem Team für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Am 12. Januar ist es soweit, ab 18 Uhr sind alle Gäste eingeladen, sich in der Akademiebühne zum Sektempfang der Baden-Badener Winzergenossenschaft einzufinden. Um 19 Uhr beginnt dann die Show. Mit viel ehrenamtlichem Engagement, großzügigen Sponsoren und Professionalität bei der Arbeit wurde eine Charity-Gala erster Klasse auf die Beine gestellt. Die Schirmherrschaft hat Regierungspräsidentin Nicolette Kressl übernommen, die sich von der Arbeit und der Ausdauer der angehenden Veranstaltungskaufleute beeindruckt zeigte. Ein Jahr Planung ging dem Ereignis voraus, denn die Schüler sehen sich nur während des schulischen Teils ihrer Ausbildung in Baden-Baden, ihre Ausbildungsstellen sind über ganz Baden-Württemberg verstreut. Der Kartenvorverkauf läuft, Karten (29 Euro) können bei der AWO Baden-Baden, Rheinstraße 164, erworben oder unter (07221) 361727 reserviert werden.

