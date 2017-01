Sternsinger - nur echt mit Ausweis

Baden-Baden - Seit Mittwoch und noch bis morgen sind die Sternsinger aller 13 katholischen Gemeinden des Stadtkreises von Haus zu Haus unterwegs, um den Bewohnern den Segen Gottes zu bringen. Mit dabei haben sie einen Ausweis, mit dem sie sich gegenüber ihren Gastgebern als echte Sternsinger ausweisen können.

Das sei nötig geworden, weil sich verschiedentlich Kinderbanden den guten Brauch zunutze gemacht hatten, um unter falschem Deckmantel "Spenden" zu erbetteln, heißt es. Damit die besuchten Haushalte sichergehen können, dass es sich bei den Besuchern an der Haustür auch wirklich um echte Sternsinger handelt, führen alle einen Spendenausweis mit sich. So auch die Sternsinger von Sandweier, die gestern am frühen Nachmittag von der Pastoralassistentin der Pfarrgemeinde St. Katharina, Hannah Gniot, auf ihre Aufgabe vorbereitet wurden.

Das Leitwort der inzwischen 59. Sternsinger-Aktion des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) lautet: "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit". Thema in diesem Jahr sei der Klimawandel und was er zum Beispiel in der Region Turkana im Nordosten Kenias verursache, erläuterte Gniot. Die Familien dort hätten zwar nichts zum Klimawandel beigetragen, müssten aber mit schlimmen Folgen, wie etwa der zunehmenden Trockenheit, leben.

33 Kinder und Jugendliche zogen in Sandweier in sieben Gruppen als Caspar, Melchior und Balthasar, den "drei Weisen aus dem Morgenland" gleich, die einst dem Jesuskind Geschenke gebracht haben sollen, durchs Dorf und segneten die Wohnungen freundlicher Spender mit ihren Kreide-Initialen "20C+M+B17". Weltweit profitieren Menschen in rund 1550 Hilfsprojekten vom Engagement der Sternsinger, die, jedenfalls in Sandweier, zwischen sieben und 16 Jahre alt und begeistert bei der Sache sind. Denn, so erklärt es einer von ihnen: "Man kann damit Menschen in Not wirklich helfen und trifft dabei auch noch gute Freunde."

Überwiegend freundlich würden die Sternsinger bei den Besuchten aufgenommen, freuten sich auch Gniot und die mit organisierenden Ministrantinnen und Ministranten. Heute und morgen sind die Sternsinger noch unterwegs, und zwar zwischen 10 Uhr und 17 Uhr in der Cité und der Oberen Breite, östlich der Sandweierer Straße, in Neuweier, Ebersteinburg und in der Stadtklinik.

Geroldsau, Lichtental, die Weststadt und die Stadtmitte werden nur noch auf Bestellung besucht. Auskünfte gibt es im Pfarrbüro St. Bonifatius unter (07221)97740 und im Pfarrbüro St. Bernhard unter (07221)63706.