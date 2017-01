Sportliche Höchstleistungen, Entertainment und Akrobatik

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Nach vielen Jahren in Karlsruhe gastierte die Turn-Gala des Badischen und des Schwäbischen Turnerbundes erstmals im Festspielhaus, und die Show der Extraklasse war dort ebenso ausverkauft wie in 14 anderen Städten des Landes. Mit tosendem Jubel wurden die meisterhaften Darbietungen der Athleten aufgenommen. "Bodies and Beat" als Motto der Gala umriss treffend die atemberaubende Show, bei der die Faszination turnerischer Höchstleistung einher ging mit bestem Entertainment und Stimmakrobatik. Moderator Michael Branik verneigte sich zwar imaginär vor den musikalischen Größen, die hier gastieren, sah die Bühne des Festspielhauses aber mit einem Augenzwinkern durchaus geadelt durch die auftretenden Sportler. Angesichts der hervorragenden Nachwuchsarbeit war es nur stimmig, dass Turnkinder aus der Region den Reigen der sportlichen Darbietungen eröffneten. Der Nachwuchs des TB Sinzheim präsentierte zur Musik von "We are the Champions" eine kunterbunte Bühnenshow vom Boden- über das Geräteturnen bis zum Handstandlaufen, woran die Kinder selbst auch sichtlich Spaß hatten. Begeisterungsstürme erntete das national erfolgreiche Showteam "Burning Ropes" von der Turnerschaft Ottersweier für ihre Seilartistik mit pfiffigen Einfällen. Musicaldarstellerin Nadine Stockmann sang neben Leonhard Cohens eindringlichem "Halleluja" den von ihr komponierten Hit "Bodies and Beat" und wurde dabei vom Performance-Team des Turnerbundes ästhetisch eingerahmt. Mit akustischen Höchstleistungen von der Geräuschkulisse einer Spazierfahrt im Oldtimer bis zum kompletten Schlagzeug überraschte Robeat, Europameister im Beatboxing. Als Formation der Extraklasse wirbelte das zehnköpfige Flying Denmark Power Team durch die Luft. Unter anderem beim Dreifach-Salto vorwärts mit eineinhalb Schrauben stockte dem Publikum der Atem. Kraftartistik und Akrobatik zeigte das Turnteam des Turnerbundes, wobei die Choreografie "Sleepless" die einzelnen Bewegungsabläufe scheinbar in Zeitlupe verzögerte und pure Kraft in reine Ästhetik umwandelte. Rhythmische Sportgymnastik vom Feinsten präsentierten die "3 Elements", scheinbar grenzenlose Körperbeherrschung zeichnet Alena Ershova aus, die ihren Körper verbiegen konnte wie ein wirbelloses Wesen. "Stix" alias Dergin Tokmak hindert sein Leben im Rollstuhl aufgrund von Kinderlähmung nicht daran, auf Krücken eine weltweit einzigartige Breakdanceshow von mitreißendem Schwung auf die Beine zu stellen. Für den kernigen Schuss Humor in der Show sorgten die Sumo Boys mit ihrer schwergewichtigen Trampolinshow, dagegen entführte Marcel Schawo, Weltmeister am Rhönrad, in die Ära des Varieté. In ätherischer Schwerelosigkeit schien er mit seinem Rad in der Luft zu schweben und ließ die Zuschauer ein geturntes Märchen erleben, das an den Mann im Mond erinnerte. Eine Formation aus einer anderen Welt scheint Atlantis zu sein, deren zauberhafte Kostüme an Wesen aus dem Meer erinnerten und allein dadurch schon ins Reich der Fantasie entführten. In einer fulminanten Show verschmolz das Quartett die eigenen Körper zu Traumbildern und märchenhaften Figuren und schuf faszinierende Visionen. Kein Wunder, dass nach so viel Entertainment und körperlicher Höchstleistung die Stars der Gala mit stehenden Ovationen gefeiert wurden.

