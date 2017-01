Ruine: Trotz Baugenehmigung tut sich nichts Baden-Baden (sre) - Bereits im Frühjahr 2016 ist für das neben dem Fabergé-Museum in der Sophienstraße vorgesehene Großprojekt eine Baugenehmigung erteilt worden. Das erläuterte Sibylle Hurst von der Stadtpressestelle kürzlich auf BT-Nachfrage. Seitdem habe sich allerdings nichts mehr getan: "Der Baufreigabeschein konnte noch nicht erteilt werden, da die Voraussetzungen hierfür bisher nicht erfüllt wurden." Informationen zum geplanten Baubeginn lägen der Verwaltung ebenfalls nicht vor. (sre) - Bereits im Frühjahr 2016 ist für das neben dem Fabergé-Museum in der Sophienstraße vorgesehene Großprojekt eine Baugenehmigung erteilt worden. Das erläuterte Sibylle Hurst von der Stadtpressestelle kürzlich auf BT-Nachfrage. Seitdem habe sich allerdings nichts mehr getan: "Der Baufreigabeschein konnte noch nicht erteilt werden, da die Voraussetzungen hierfür bisher nicht erfüllt wurden." Informationen zum geplanten Baubeginn lägen der Verwaltung ebenfalls nicht vor. Wie mehrfach berichtet, ist auf dem Areal des ehemaligen Hotels Augustabad neben dem Fabergé-Museum in der Sophienstraße ein Großprojekt aus drei Teilen vorgesehen: In dem denkmalgeschützten, mittlerweile aber eher einer Ruine gleichenden Gebäude direkt an der Sophienstraße sollen genauso Wohnungen entstehen wie in einem geplanten Anbau und in einem weiteren Gebäude, das im Garten des großen Grundstücks gebaut werden soll. Die Bemühungen um eine Baugenehmigung für das Vorhaben hatten sich über viele Monate hingezogen. Um ein städtebaulich gute Lösung zu erreichen, wurde laut Verwaltung intensiv verhandelt. Probleme bereitete insbesondere der geplante Neubau im Garten des Grundstücks: Dort steht bisher kein Gebäude, zudem befindet sich das Projekt im Bereich des Thermalquellenschutzgebiets. Das lange Verfahren hatte auch zu Kritik im Gemeinderat geführt: Die damals noch fehlende Baugenehmigung entwickle sich zur "Investitionsblockade", hatte Grünen-Stadtrat Günter Seifermann im März moniert. Auch wenn es nun theoretisch weitergehen könnte, kann sich der Bauherr mit den nächsten Schritten grundsätzlich Zeit lassen: Laut Verwaltung ist die Baugenehmigung drei Jahre lang gültig. Das Haus gehört seit 2009 jenem russischen Kunstsammler, der auch Besitzer des benachbarten Museums ist und dort seine Fabergé-Sammlung präsentiert. 2011 wurden große Pläne für den Ausbau des Gebäudes vorgelegt: Ein weiteres Museum sollte entstehen. Nachdem dieses Vorhaben scheiterte, wurde es um die Ruine in Bestlage erst einmal ruhig. Mitte 2015 wurden dann die aktuellen Pläne für eine Wohnbebauung an dem Standort bekannt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben