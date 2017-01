Junge Solisten brillieren Von Gisela Brüning Baden-Baden - Johann Strauß (1825 - 1899) stellte einst ein musikalisches Ultimatum an die untreue Gattin, der er mit der Schnellpolka "Entweder - Oder!" die Leviten las. Seine Ehefrau soll sich für "Oder" entschieden haben. Das brachten die Recherchen von Nicole C.Stichling zutage, die höchst kenntnisreich und amüsant das Neujahrskonzert der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau moderierte. Als ein genauso gewohnter Anblick sorgte Dirigent Karl Nagel mit seinem Jugendorchester (JO) für schwungvolle Musik, wie sie bei einem Neujahrskonzert nicht fehlen darf. Um im Sprachgebrauch des Maestros zu bleiben, hatte er eine große talentierte Truppe zusammen getrommelt, der aus erfahrenem Munde hohes Lob gezollt wurde: Peter-Lukas Graf, prominenter Flötist und Dirigent aus der Schweiz, der vor 40 Jahren seine heutige Frau Agnethe in den Reihen des "JO" fand, gab eine einfühlsame Charakteristik des Orchesters ab, das nicht nur seine Mitglieder im Alter von zehn bis ultimo Jahren, sondern auch seinen Dirigenten Karl Nagel (Jahrgang 1937) jung erhalten habe. Man könne hier ohne "Perfektionszwang", wie er beispielsweise im Festspielhaus geboten wäre, begeistert musizieren, sagte Graf, dem das Publikum zum 88. Wiegenfest mit einem Ständchen aufwartete. Also wurde begeistert und gut musiziert, wobei sich einige Solisten besonders hervortaten. Der "Badner Madln" eines ist Charlotte Reece, die seit 15Jahren - sie war damals fünf - dem Jugendorchester die Treue hält. Inzwischen ist sie Konzertmeisterin, hat zahlreiche Preise für Klavier und Geige errungen und studiert Musik-Journalismus. Unter dem Dirigat von Professor Graf brillierte sie mit dem Finalsatz des Violinkonzerts g-Moll von Max Bruch und tat sich solistisch neben drei weiteren Orchestermitgliedern (Cello, Klarinette und Oboe) bei der facettenreichen Interpretation der OperettenOuvertüre "Die schöne Helena" von Jacques Offenbach hervor. Die Sopranstimme von Julia Stodtmeister erklang in der Vergangenheit bereits mehrfach unter dem Namen Rohrig und hat nichts von ihrer Strahlkraft in den Höhen eingebüßt. Als ganz besonderer Gast wartete Sebastian Berner mit dem lupenrein und federleicht präsentierten Konzert für Trompete und Orchester von Joseph Haydn auf. Es war ein ganz exquisites Erlebnis, den jungen Mann auf seinem Instrument zaubern zu sehen. Zweieinhalb Stunden vergingen wie im Flug, und zur Stärkung wartete draußen noch ein Stehempfang, nachdem ein Marsch von Julius Fucik mit Tschingderassabum den Schlusspunkt gesetzt hatte.

