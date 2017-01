Eisige Arbeit für besonderen Wein

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Leise knarrt der Schnee auf dem Weg, als Annette Bähr im Morgengrauen um 7.30 Uhr mit einer Kunststoffkiste zu den Rebstöcken geht, an denen verschrumpelte Weintrauben hängen. Dicke Steppjacke und warme Kleidung darunter - bei mehr als minus zehn Grad Celsius ist die Kellermeisterin des Weinguts Nägelsförst warm eingepackt, um für die nächsten Stunden mit ihren Kollegen auf rund acht Ar auf dem Klosterbergfelsen die Trauben für den Eiswein zu ernten. Was für viele ein triftiger Grund ist, diese Kälte zu meiden, nennt Annette Bähr einen Glücksfall. Denn die seit Tagen andauernden Minusgrade, die eine Eisweinernte erlauben, gibt es nicht jedes Jahr. Sie weiß, dass die frostigen Temperaturen für die Qualität des Eisweins ideal sind: "Das Wasser in den Beeren gefriert, aber der Zuckergehalt, die Säure und der Extrakt bleiben drin". Sie nennt einen in Baden gängigen Wert von 128 Grad Öchsle. Eingehüllt in die Schneedecke faszinieren die landschaftlichen Reize um den Klosterbergfelsen an diesem Morgen noch mehr als sonst: In östlicher Richtung liegt oberhalb des Klosterbergfelsens das traditionsreiche Weingut. Daneben befindet sich derzeit eine Brache. Der Blick von unten auf den schneebedeckten steilen Hang hinauf erweckt den Anschein, als wäre der dunkelgraue Winterhimmel greifbar nahe. Auf diesem Brachfeld sollen im Frühjahr wieder neue junge Rebstöcke gedeihen. In südöstlicher Richtung ragen majestätisch die hohen dunklen Tannen empor. Hinter den Wipfeln ist der Bergfried der Yburg zu sehen. Ob es hier vielleicht "Wein-Wichtel" gibt? Jedenfalls scheint an diesem Ort der Stoff für sagenhafte Geschichten zu schlummern. Der heranfahrende Transportwagen mit der Aufschrift "Nägelsförst" bricht diese märchenhafte Stimmung. Weinküfer Tobias Wäldele steigt aus, im Gepäck hat er noch weitere leere Behälter für die frostige Ernte. Die Rebstöcke sind mit einer luftdurchlässigen Folie umwickelt. "Das schützt vor Tieren wie Rehen und Wildschweinen", sagt Annette Bähr und rüttelt leicht an den gefrorenen Trauben, so dass die Früchte in die Folie fallen. Die Trauben in diesen Reihen wurden im Herbst extra für eine mögliche Eisweinernte hängengelassen und das Laub vorsorglich beseitigt. Es raschelt, als die Kellermeisterin zusammen mit Tobias Wäldele seitlich die Folien aufreißt. Der Küfer zieht die Kisten an den Weinstock heran und mit einem Plopp-Geräusch landen die festgefrorenen Früchte in den Behältern. Es sind Trauben der Sorte Riesling, deren Schalen sich rötlich verfärbt haben. Zwei aus der Ferne sich nähernde schwarze Punkte entpuppen sich in der Nähe als zwei weitere Gutsmitarbeiter, die die eisige Ernte in Kisten durch die schneebedeckten Gassen schleppen. Ortswechsel. Inzwischen haben die vier "Nägelsförstler" mehr als 30 Kisten Erntegut in der Kelterhalle stehen. Nun kommen die Trauben "auf die Presse". Aufgrund der geringen Menge verzichtet die Kellermeisterin darauf, die große und sonst übliche Traubenpresse in Gang zu setzen. Deswegen wird eine kleine hydraulische Presse sowie eine elektrische Kelter in Betrieb genommen. Vorsichtig kippt Annette Bähr die Trauben schichtweise in die Fruchtpresse, deren Aussehen mit dem typischen Holzkorpus den früheren Weintrotten entspricht. Ein Behältnis fängt den herauslaufenden Most auf. Zurück bleibt der Trester, der als Humus für die Weinbergböden dient. Anschließend kommt das "Elixier" in den Tank zum Sedimentieren, danach folgt die Gärung. "Heute werden wir den ganzen Tag noch zu tun haben", sagt Annette Bähr. Jede Produktionsstufe ist pure und mühevolle Handarbeit, weshalb der aufwendig hergestellte Eiswein später nur in kleinen Einheiten abgefüllt im Hochpreissegment liegen dürfte. Nach einigen Arbeitsgängen ist es soweit, die Kellermeisterin prüft mit einer Mostwaage die Dichte des dickflüssigen Saftes. Ihr vorläufiges Urteil: "Der läuft wie Honig".

