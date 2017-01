Höchste Auszeichnung für Alfred Boos

(pi) - Traditionell am ersten Wochenende des neuen Jahres waren bei der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine in Speyer wieder die Verleihungen der Goldenen Löwen als höchste Auszeichnungen für aktive Fasnachter aus dem rund 400 Vereine umfassenden Verbandsgebiet angesagt. So stand am Samstag zunächst die Ehrung von 41 Aktiven mit dem Goldenen Löwen mit Brillant für eine insgesamt 44-jährige Aktivität der Bedachten in ihren Heimatvereinen an. Aus der Region Mittelbaden wurde diese höchste Verbandsauszeichnung Alfred Boos vom Deutsch-Französischen Carneval-Verein (DFCV) zuteil - dem mit 87Jahren zugleich ältesten Fasnachter unter den 41 Gewürdigten.

Die 44-jährige aktive Zugehörigkeit von Alfred Boos deckt sich zahlengleich mit dem in dieser Kampagne 44-jährigen närrischen DFCV-Vereinsjubiläum. Denn mit seinem Vereinseintritt am 3. März 1973 zählte der Geehrte gleichzeitig zu den DFCV-Gründungsmitgliedern.

Als Allrounder war der "Mann mit dem Hut", als welcher er weithin bekannt war, immer ein zuverlässiger Garant, wenn es um Arbeiten für den Verein ging. Ebenso war er auch als DFCV-Repräsentant bei Veranstaltungen befreundeter Vereine in all diesen Jahrzehnten engagiert im Einsatz, würdigte ihn DFCV-Präsident Christian Grimm in seiner Laudatio. Der DFCV, so Grimm, sei stolz auf seinen Ehrenelferrat Alfred Boos, einem "Karnevalisten mit Herz und Seele".

Den Ehrungen mit dem Goldenen Löwen mit Brillant folgten am Sonntag noch die Ehrungen mit dem klassischen Goldenen Löwen für 22-jährige Vereinsaktivität nach (Bericht folgt).