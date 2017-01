Elchesheim lässt Steinmauern keine Chance

Bietigheim - Der FV Rot-Weiß Elchesheim ist Gewinner des Unimess-Hardt-Cups um den BT-Wanderpokal. Im Finale schlug Rot-Weiß den FV Steinmauern klar mit 5:1. Da Elchesheim als Landesligist automatisch für den Mittelbaden-Cup des Badischen Tagblatts gesetzt ist, darf auch Steinmauern am 29. Januar beim Mittelbaden-Cup in Niederbühl antreten.

Dritter wurde der FV Ötigheim, der Phönix Durmersheim im Neunmeterschießen mit 6:5 bezwang. Zwei Tage lang hatte es in der Bietigheimer Mehrzweckhalle Hallenfußball zu sehen gegeben. Am Dreikönigstag traten zunächst F-Jugendteams, Bambini der G-Jugend und E-Jugend- Teams zum Budenzauber an. Das E-Jugendturnier gewannen die Gastgeber vom SV Germania Bietigheim vor dem FV Ötigheim und dem Team aus Karlsruhe Beiertheim. Am Abend siegte dann beim AH-Turnier der FV Ottersdorf vor Rot-Weiß Elchesheim und Germania Bietigheim.

Zum Hauptereignis, den Hardtmeisterschaften, traten neben den Finalisten Titelverteidiger FV Muggensturm, der SV Waldprechtsweier, der FV Germania Würmersheim und der FC Illingen an. Für Muggensturm war das Turnier nach der Vorrunde vorbei. Gastgeber Germania Bietigheim schied denkbar knapp gegen Ötigheim aus. Im ersten Halbfinale lieferten sich der zweite Landesligist im Feld, Phönix Durmersheim, und Steinmauern ein packendes Duell, das nach der regulären Spielzeit von zwölf Minuten 3:3 endete. In der zweiminütigen Verlängerung siegten die A-Ligisten mit einem sehenswerten Treffer fast von der Mittellinie aus mit 4:3. Im zweiten Spiel der Vorschlussrunde lief Ötigheim gegen Rot-Weiß Elchesheim schnell einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher, kämpfte tapfer, verlor aber mit 3:5.

Das Endspiel begannen die Elchesheimer mit einem Doppelschlag: Keanu Güler brachte sein Team in der zweiten Minute mit einem Gewaltschuss in Führung und legte eine Minute später mit einem fast identischen Treffer zum 2:0 nach. Der FV Steinmauern war in diesem Finale chancenlos, kassierte drei weitere Tore - allein noch zwei von Güler - und erzielte in der Schlussminute den Ehrentreffer. Zum besten Spieler des Turniers wurde Julian Rittler vom SV Germania Bietigheim gekürt, bester Torwart war Andreas Czimenga vom FC Illingen. Torschützenkönig mit acht Treffern wurde Keanu Güler.

Im Rahmen der Hardtmeisterschaften hatte der FV Germania erstmals zu einem Damenturnier eingeladen. "Wir haben ja in Bietigheim leider seit drei Jahren keine Frauenmannschaft mehr. Da wollten wir Impulse setzen", so der Germania-Vorsitzende Ralph Dürrschnabel. Und obwohl aus der Hardt nur der FV Ötigheim eine Damenmannschaft stellte, sieht Dürrschnabel das Damenturnier als Bereicherung an. Neben den Telldörflerinnen traten der SV Ottenau, FV Iffezheim und der TV Haueneberstein in Bietigheim an. Das Endspiel, das vor den Finals des Hardt-Cups ausgetragen wurde, gewannen die Kickerinnen aus Ottenau souverän mit 4:1 gegen Iffezheim.