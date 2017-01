Bestes AH-Team kommt aus Haueneberstein

Weihnachtsbaumsammlung beginnt Baden-Baden (red) - Die Weihnachtszeit ist vorbei, die Christbäume verlieren ihre Nadeln, und so mancher wird sich die Frage stellen: Wohin mit dem Tannenbaum? Die Stadt Baden-Baden bietet insgesamt 58 Plätze an, zu denen die Bäume gebracht werden können (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Die Weihnachtszeit ist vorbei, die Christbäume verlieren ihre Nadeln, und so mancher wird sich die Frage stellen: Wohin mit dem Tannenbaum? Die Stadt Baden-Baden bietet insgesamt 58 Plätze an, zu denen die Bäume gebracht werden können (Symbolfoto: red). » - Mehr