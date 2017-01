Mergen: Die Rebländer leben Gemeinschaft

Baden-Baden - Mindestens drei konkrete Umsetzungen geplanter Maßnahmen und einige Projekte, die ernsthaft in Angriff genommen werden sollen: Ortsvorsteher Ulrich Hildner stellte am Sonntagnachmittag beim Neujahrsempfang in der neuen Sport- und Mehrzweckhalle in Steinbach die Agenda 2017 für das Rebland vor. Die Ortsverwaltung sowie die katholische und die evangelische Kirchengemeinden hatten zu dem ökumenischen Neujahrsempfang eingeladen.

Wie sich die Ökumene gestaltet, darüber gab Pfarrer Jürgen Knöbl von der evangelischen Matthäusgemeinde Auskunft. Er sprach von einer unkomplizierten Zusammenarbeit mit der Kommunalverwaltung und der katholischen Schwesterkirche. "Die kurzen, direkten Wege tun allen gut", sagte Knöbl.

Etliche Redner werteten die Anwesenheit zahlreicher Besucher als Zeichen eines gesteigerten Interesses am Fortgang der Kommune. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende der katholischen Seelsorgeeinheit, Ulrike Knopf, legte in ihren Grußworten dar, was für die Menschen in unbehaglichen Zeiten eine lebenswerte Gemeinschaft ausmache. Sie sprach unter anderem von Verantwortung für Mitmenschen, gegenseitiger Achtung, Zuverlässigkeit und Zusammenhalt. "Wir brauchen engagierte Christen", sagte Knopf.

Glückwünsche zum neuen Jahr gab es von Pfarrer Kurt Hoffmann von der katholischen Seelsorgeeinheit. Er betonte, wie sehr das Ehrenamt auf verschiedenen Ebenen das Leben in der Gemeinde präge. Mit Blick auf einige politische Vertreter erinnerte er an diejenigen, die in politischer Verantwortung stehen und "manchmal gute Nerven" bräuchten sowie oft "Kritik aushalten" müssten.

Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen griff diesen Wink auf und meinte: "In einer Demokratie bedarf es eines Disputs." Trotz einiger Aufgeregtheit im vergangenen Jahr, müssten sich die Bürgerinnen und Bürger fragen: "Geht es uns nicht gut, wo wir Kindergärten bauen können, weil es mehr Kinder gibt?" Mergen zeigte sich davon überzeugt, dass die Rebländer Gemeinschaft lebten, sie lud dazu ein, "auch im neuen Jahr aktiv" zu werden und sich an kommunalen Themen zu beteiligen. Sie erwähnte den "Weingipfel" Anfang Februar, "um die nächste Ära des Reblandes zu gestalten".

Der Ortsvorsteher nannte die "Wein-Fachtagung" am 9. Februar sowie ein zusätzlich einzuberufender runder Tisch in Sachen Entwicklungskonzept Rebland als abzuarbeitende Aufgaben im Laufe des Jahres. Freuen können sich die Steinbacher über die feierliche Eröffnung des neuen Festplatzes am 24. Juni, ließ Hildner wissen. 2017 werde zudem die Neuweierer Ortsmitte im Bereich St.-Michael-Straße/ Mauerbergstraße durch eine Umgestaltung ein neues Erscheinungsbild bekommen.

Weiter will die Verwaltung ganz nach den Wünschen des Ortschaftsrats Grundstücke erwerben, um für Bauwillige neue Wohngebiete etwa im Varnhalter Lindenfeld oder im Neuweierer Langenacker zu schaffen. Ebenso können die Bürgerinnen und Bürger darauf hoffen, dass der noch fehlende Teil des neuen Gehwegs in der Yburgstraße in diesem Jahr fertiggestellt wird.

Auf einen anderen, prominenten Lückenschluss werden die Rebländer aber noch weiter warten müssen, der Abschnitt der neuen B3 zwischen Sinzheim und Steinbach. Hildner zufolge ist das "Dauerbrennerthema" aber auf "einem guten Weg". Der Ortsvorsteher stellte in Aussicht, dass im Laufe des Jahres die dringend benötigten Parkplätze in der östlichen Sommerstraße bei der Sportschule auf deren Gelände realisiert würden.

In Varnhalt wird die Planung in Angriff genommen, um die Mauer und das Geländer am Höhenweg/Klosterbergstraße zu sanieren. Hildner sprach von einer Riesenmauer und stellte die Umsetzung der Maßnahme in 2018 in Aussicht. Die anwesenden Gäste erfuhren zudem, dass die Stadt das Vorhaben zum Bau von Flüchtlingswohnungen in der Sommerstraße und auf dem alten Festplatzgelände im Kolbenacker aufgrund der zurückgegangenen Anzahl von Flüchtlingen "auf Eis gelegt" hat.

Die Stadtkapelle Steinbach umrahmte den Neujahrsempfang musikalisch. Und die Varnhalter Kunstradfahrer zeigten in der neuen Halle etliche akrobatische Figuren.