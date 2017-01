Noch sieben "Bretonen" werden gesucht Baden-Baden (hez) - Mit der Realisierung eines großen Gemeinschaftswohnprojekts im Cité-Wohngebiet Bretagne wollen die Investoren möglichst in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen. Dabei wolle man versuchen, alle öffentlichen Fördermittel in Anspruch zunehmen. Dies teilte jetzt Karl-Heinz Stasch als Vertreter der Bauwilligen mit. (hez) - Mit der Realisierung eines großen Gemeinschaftswohnprojekts im Cité-Wohngebiet Bretagne wollen die Investoren möglichst in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen. Dabei wolle man versuchen, alle öffentlichen Fördermittel in Anspruch zunehmen. Dies teilte jetzt Karl-Heinz Stasch als Vertreter der Bauwilligen mit. Diese haben sich zu einer sogenannten Baugruppe zusammengeschlossen und nennen sich selbst die "Cité-Bretonen". Sie wollen gemeinsam am Waldrand eine Wohnanlage mit insgesamt 26 Wohnungen errichten lassen - bestehend aus drei Hauptgebäuden, die durch Laubengänge miteinander verbunden werden. Für diese Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen auf drei Etagen sind Größen zwischen 65 und 110 Quadratmetern vorgesehen. Das gesamte Gemeinschaftsprojekt soll geprägt sein vom Grundgedanken eines sozialen Miteinanders - daher wird auch ein Gemeinschaftsraum entstehen. Noch sind nicht alle Wohnungen vergeben: Die Schar der "Bretonen" besteht momentan aus 19 Mitgliedern. Auf dem Grundstück soll nun ein Plakat mit einem Foto der Bauwilligen und diversen Informationen aufgestellt werden, "um noch sieben weitere Bretonen zu finden", so Stasch. Er betont aber auch, dass die Projektrealisierung nicht zwangsweise von der vorherigen Vergabe aller geplanten Wohnungen abhänge. Das Vorhaben kann nur umgesetzt werden, wenn der hier gültige Bebauungsplan geändert wird, was die Stadtverwaltung auch befürwortet. Damit sollen sich der Bauausschuss am Donnerstag, 19. Januar, sowie der Gemeinderat am Montag, 30. Januar, befassen. Der nächste Schritt für die "Bretonen" wäre dann der Erwerb des reservierten Grundstücks.

