Windkraft-Planung? "Es gibt Wichtigeres"

Baden-Baden - Am Sonntag war Bürgermeister Alexander Uhlig 100 Tage im Amt. Gestern, am 101. Tag, startete er nach seinem Urlaub ins neue Jahr, zog ein Fazit, wagte einen Ausblick und stellte zudem fest: "Ich fühle mich sauwohl hier in Baden-Baden."

Er freue sich jeden Tag darauf, aus seinem Wohnort Balg ins Büro zu gehen, sagte Uhlig. Die Kurstadt zwischen Rheinebene und Schwarzwaldhöhen sei eine "wunderschöne Perle in einer grünen Fassung". Und ihm sei positiv aufgefallen: "Die Baden-Badener lieben ihre Stadt. Sie wollen ihre Schönheit bewahren und sie zeitgemäß weiterentwickeln." Das sehe er auch als seine Aufgabe an. Über seine Pläne von A wie Augustaplatz bis W wie Windkraft gab er im Gespräch mit dem BT Auskunft.

Augustaplatz: 2017 soll die Sanierung des Platzes vorbereitet werden. Gestalterische Details gebe es noch nicht. "Ich möchte das in möglichst großem Einvernehmen hinbekommen und viele Ideen aufgreifen", sagt Uhlig. Man könne so ein Projekt nicht gegen den Willen der Bevölkerung durchdrücken. Das sei ihm wichtig. Das Projekt Augustaplatz werde man nach dem Leo-Umbau in Angriff nehmen.

Gestaltungsbeirat: "Ich bin froh, dass es den schon gibt. Das ist ein Super-Gremium, das ich nicht missen möchte", sagt Uhlig. Der Beirat sei in sehr viele Bausachen eingebunden. Er plane zudem einen Ausbau des Gremiums, kündigt der Bürgermeister an. Er könne sich vorstellen, künftig mehr Zeit für die Sitzungen einzuplanen. Schließlich werde auch das Thema Welterbe das Gremium fordern.

Grünflächen: "Die Freigabe des Obstguts Leisberg für die Öffentlichkeit klappt auf jeden Fall in diesem Jahr", sagt Uhlig. Dass sich dadurch die Kosten für die Grünflächenpflege erhöhen könnten, sei für ihn kein Thema. "Wir sind Baden-Baden. Für uns muss es eine Pflichtaufgabe sein, diese Dinge zu erhalten. Das gehört dazu", betont er. Das Niveau müsse auch in diesem Bereich unbedingt gehalten werden.

Hochwasserschutz: Baden-Baden müsse perfekt auf den eventuellen Ernstfall vorbereitet sein, so Uhlig. "Das ist mir wichtig." Das Thema habe er sich 2017 besonders auf die Agenda genommen.

Leopoldsplatz: Die Arbeiten am Leo kämen "ordentlich voran", ist Uhlig optimistisch, dass der Zeitplan bis 2018 eingehalten werden kann.

Schulgebäude: "Ich habe mir vorgenommen, 2017 alle städtischen Schulgebäude bei Rundgängen zusammen mit den Schulleitern anzusehen", sagt Uhlig. Er wolle sich über den baulichen Zustand informieren. Gespräche darüber habe er bereits mit Schuldezernent Michael Geggus geführt.

Stadtentwicklung: "Allgegenwärtig, wir sind schließlich in Baden-Baden", sagt Uhlig. Es gebe einfach viel Schützenswertes, das durch unpassende Planung "verranzt" werden könne. Wie wichtig es ihm sei, darauf zu achten, dass das nicht passiert, habe man bei der Nachnutzung des Ludwig-Wilhelm-Stifts sehen können. Dort hatte Uhlig die erste Planung des Investors als unpassend empfunden und das Thema kurzerhand von der Tagesordnung des Bauausschusses gestrichen (wir berichteten).

Weltkulturerbe: 2017 werde ein wichtiges Jahr, sagt Uhlig. Die Phase der Bürgerbeteiligung stehe an. Seminare und Bürgerinfos seien geplant. "Das ist schließlich nicht nur eine Sache der Verwaltung, sondern der gesamten Stadt." Bis 2018 sollen die Bewerbungsunterlagen fertig sein. "Ich will in den kommenden Jahren irgendwann nach Paris und die Welterbe-Urkunde abholen", sagt der gebürtige Regensburger. Seine Heimatstadt mache seit Jahren als Welterbe von sich reden - "das will ich für uns hier auch". Im Bauausschuss informiere er demnächst über den Stand der Dinge. "Wenn wir von dort grünes Licht bekommen, gehen wir weiter."

Windkraft: "Es gibt wichtigere Dinge", sagt Uhlig dazu. "Und es ist nicht so, dass uns Investoren die Bude einrennen." Deshalb behandele er das Thema nicht vordringlich. "Auch die bisherige Planung hätte man nicht gebraucht", meint er. Schließlich seien alle windhöffigen Gebiete in städtischem Eigentum, der Gemeinderat könne also jederzeit entscheiden, ob er dort Windkraftnutzung wolle oder nicht. "Die bisher immer wieder prognostizierte Gefahr eines Wildwuchses anderswo sehe ich nicht", sagt Uhlig. Schließlich gebe es nicht viele Areale, auf denen Windkraft rentabel sei - und die Gutachten, die Investoren vorlegen müssten, seien teuer. "Das macht niemand einfach so auf Verdacht, wenn er nicht sicher ist, ob er auch die Genehmigung bekommt."