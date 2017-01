Spagat zwischen Vergangenheit und Moderne Von Florian Krekel Baden-Baden - Wenn Schüler heute die Titel Homo Faber oder Dantons Tod hören, kommt meist wenig Freude auf: Sturm und Drang und die nachfolgenden Zeiten sowie die damalige Naturlyrik erscheinen einfach nicht mehr zeitgemäß. Dennoch sind sie weiterhin fester Bestandteil des gymnasialen Schulstoffes und aktuell sogar Abiturthema. Deshalb haben sich das Theater Baden-Baden und das Gymnasium Hohenbaden zu einem Spagat entschieden, zu einem Brückenschlag zwischen Moderne und Vergangenheit: Wie gewagt dieser ist, können Interessierte am 26. Januar im TiK, der Bühne für junges Theater am Theater Baden-Baden, erleben. Denn dort tragen einige Schüler selbstverfasste Texte und Lyrik bei einem sogenannten Poetry-Slam vor. Bei dieser modernen Kunstform steigen normalerweise Menschen jeden Alters ins Rampenlicht einer Bühne und schmettern dem Publikum ihre selbstverfassten Texte entgegen. Einschränkungen gibt es keine. Alles kann thematisiert werden - von Beziehungsproblemen über Bildung und Politik bis hin zu Sozialkritik. Die Schüler der 12. Klasse des Gymnasiums Hohenbaden haben ihren Gedanken dementsprechend freien Lauf gelassen. "Oft haben wir einfach Zettel mit Begriffen aus der Natur beschriftet, sie uns gegenseitig zugelost und dann über den Begriff zum Beispiel wahlweise ein Liebes- oder Hassgedicht geschrieben", erzählt Projektteilnehmer Julius Korch. Alternativ wurden aber auch mal Kaugummis auf der Straße auf dem blanken Weiß eines Papiers zu vollkommenen und von der Sonne bestrahlten Quellwolken. Angeleitet wurden die Schüler bei dem Projekt vom erfahrenen Slammer Lars Ruppel. Doch beim Projekt "Naturlyrik goes Slam" (zu deutsch: die Naturlyrik wird zum Slam) steht nicht nur das geschriebene Wort im Fokus, sondern auch die Art, wie es lebendig wird, wie es vorgetragen werden kann. Dabei kam und kommt Patrick Schadenberg ins Spiel. Er ist Schauspieler am Theater und probt mit den Jugendlichen noch bis zur Premiere die richtige Vortragsweise: Denn im Gegensatz zu den meisten Poetry-Slam-Veranstaltungen werden nicht nur Solotexte vorgetragen, sondern die Jugendlichen schmettern dem Publikum auch Reime im Chor und sogar im Kanon entgegen. Mehr wolle man vorher im Sinne der Spannung aber nicht verraten. Nur so viel sei gesagt. Das Programm dauert laut Ruppel rund eine Stunde - längere Zugaben seien nicht ausgeschlossen. Neben der Premiere am Donnerstag, 26. Januar, um 19.30 Uhr gibt es eine weitere Präsentation der Texte am Dienstag, 7. Februar, 20 Uhr, ebenfalls im TiK. Der Eintritt ist frei, Kartenreservierungen sind via E-Mail an theaterpaedagogik@baden-baden.de möglich.

