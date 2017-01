Großereignis bietet mehr als nur Politik

Baden-Baden - "Die Kurstadt ist ein Ort der Harmonie für Konferenzen dieser Art", erklärte Oberbürgermeisterin Margret Mergen gestern zu Beginn der ersten Pressekonferenz anlässlich des im März stattfindenden G-20-Treffens der Finanzminister und verwies dabei auf etliche wegweisende Treffen des Olympischen Komitees oder den erfolgreich über die Bühne gebrachten NATO-Gipfel 2009.

Neben Mergen stellte Marianne Kothé vom Bundesministerium für Finanzen den bisherigen Planungsstand vor und erläuterte die thematischen Schwerpunkte des G-20-Treffens. Reinhard Renter, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Offenburg, präsentierte einen Überblick über die geplanten Sicherheitsmaßnahmen, während Nora Waggershauser, Geschäftsführerin Baden-Baden Kur- und Tourismus GmbH (BBT), über das kulturelle Programm informierte.

Mergen begrüßte die Wahl Baden-Badens als Austragungsort, da man "gute Konferenzmöglichkeiten" mit dem Kurhaus und Kongresshaus biete und die "Dienstleistungswelt auf internationale Gäste" ausgerichtet sei. Die Konferenz sei eine "tolle Gelegenheit", Baden-Baden der ganzen Welt zu präsentieren. "Baden-Baden ist ein Ort der Erholung. Ich hoffe auf einen guten Dialog in entspannter Atmosphäre - etwa in der Lichtentaler Allee oder entlang der Oos", erklärte die Oberbürgermeisterin.

Rahmenplan: Während derzeit noch hauptsächlich die Telefondrähte zwischen Berlin und Baden-Baden glühen, beginnen die Aufbauarbeiten rund um die Veranstaltungsorte Kur- und Kongresshaus ab dem 9. März und sollen am 15. März enden. Dann finden die ersten Vorbereitungsgespräche beim "G20 Deputies Meeting" statt. Richtig voll wird es in der Innenstadt am 17. und 18. März, wenn sich die Finanzminister und Notenbankchefs der G-20-Staaten treffen; insgesamt bevölkern dann inklusive Medienvertreter rund 1300 Menschen die Kurstadt. Am 19. und 20. März erfolgt der Abbau.

Sicherheit: Oberste Priorität sei es, "für die Sicherheit der Teilnehmer und Bürger zu sorgen", erklärte Polizeivizepräsident Renter. Natürlich versuche die Polizei die Einschränkungen, die auf die Bewohner und Bürger zukommen, "auf ein Mindestmaß" zu reduzieren. "Die Maßnahmen bewegen sich aber nicht in den Dimensionen wie beim NATO-Gipfel 2009", so der Polizeivizepräsident. Insgesamt 90 Beamte sind in die Vorbereitungen für die Konferenz involviert, 40 davon sind permanent in Baden-Baden stationiert. An den Hauptveranstaltungstagen werde es Informations- und Kommunikationsteams für Bürgerbelange geben, so Renter. Im Bereich des Kurhauses werde eine Sicherheitszone eingerichtet, welche Dimension sie abschließend hat, sei noch nicht endgültig geklärt, man befinde sich jedoch in regem Austausch mit der Stadt. Ab den kommenden Tagen werden Polizeibeamte die in der Sicherheitszone liegenden Haushalte aufsuchen, um Zugangsberechtigungen abzuklären. Ferner gehen ab dem 18. Januar Facebook- und Twitter-Accounts online, die die Bürger regelmäßig auf dem Laufenden halten sollen. Außerdem werde eine von der Stadt erstellte Informationsbroschüre verteilt, sowie ein Bürgerbüro in den Räumen des Rathauses betrieben, erklärte Renter. Zudem findet am 6. März eine gemeinsame Bürgerinformationsveranstaltung der Stadt und Polizei statt.

Busse: Natürlich wird es durch das G-20-Treffen auch zu Behinderungen bei den Linienbussen kommen. So fahren die Busse am 17. und 18. März nicht durch die Kaiserallee und Lichtenaler Allee. Für diesen Zeitraum arbeitet die Baden-Baden-Linie einen Sonderfahrplan aus, teilte die Stadt mit. Die Anbindung der Innenstadt erfolge mit einigen Buslinien über den Augustaplatz. Wann der Sonderfahrplan in Kraft tritt und wie er sich konkret gestaltet, werde noch erarbeitet und später vorgestellt.

Kulturelles Rahmenprogramm: Neben der Konferenz setzt das Finanzministerium in Zusammenarbeit mit der Stadt und der BBT auf eine starke Einbindung der Bürger. So seien etliche Aktionen für die Schulen geplant, etwa Gespräche mit Finanzexperten, und eine Kunstaktion namens "global stone garden", erklärte Marianne Kothé. Zudem findet ein "stimmlich orientiertes Programm" mit regionalen Künstlern im Festspielhaus statt.