Dreiakter begeistert das Publikum



Von Ulrich Philipp Sinzheim - Die Theateraufführungen der "B'Sonder's Bühn" in Halberstung haben Tradition. Regelmäßig findet seit 2005 immer zu Jahresbeginn in der Bürgerbegegnungsstätte die Premiere einer Komödie statt. So auch in diesem Jahr. Die Laienspielgruppe um Regisseur Siegfried Sonder präsentierte erstmals vor Publikum das Stück "Wetter Leuchte", einen Dreiakter, der im Halberstunger Fernsehsender HRF spielt. Vor Beginn der Aufführung ergriff diesmal aber der Vorsitzende des Gesangsvereins Eintracht, Marco Frank, das Wort. Er wolle Siegfried Sonder Dank und Anerkennung für dessen jahrzehntelanges Engagement um das Laienschauspiel im Ort aussprechen, erklärte Frank dem überraschten Sonder unter dem lautstarken Beifall des Publikums. Frank ging in seiner Laudatio zurück bis zu den Anfängen der Schauspieltruppe, die ihre Wurzeln im Gesangverein "Eintracht" hat. Hier war Sonder in der zur Eintracht gehörenden Laienschauspielgruppe bis zum Jahr 2004 selbst aktiv, bis er ein Jahr später die "B'Sonder's Bühn" gründete. "Wetter Leuchte" ist das 15.Theaterstück aus Sonders Feder - aber damit ist der Jubiläen noch nicht genug. Im Jahr 2017 ist es das 25. Mal, dass Sonder Regie führt. Frank betonte, Sonder habe sich in all den Jahren immer in den Dienst des Gesangvereins gestellt und diesen ins beste Licht gerückt. Dafür überreichte er dem Jubilar eine Urkunde und ein Weinpräsent. Dann erst begann die vom Publikum ersehnte Premiere. Darin ist der von Siegfried Sonder gespielte Jockel Hell als Diplom-Meteorologe zuständig für die Wettervorhersagen des Senders. Seit Monaten liegt Hell aber damit regelmäßig daneben, so dass schon Beschwerden kommen, vor allem von der Bäuerin Irma Hörnle (Jutta Mercurielleo), der Redakteurin Adele Krau (Daniela Udri) und der Intendantin Hertha Wüst (Heike Ernst). Nachdem Hell droht, seinen Job zu verlieren, ergreifen seine Mitarbeiter Babett Hager (Sabrina Weber) und Baldur Queck (Bertram Udri) die Initiative und befragen den HRF-Hausboten, Bernd Dubel (Michael Sonder), der mit seinen Wetterprognosen regelmäßig richtig liegt. Jedoch scheitert auch dieser Versuch, endlich wieder einmal das richtige Wetter vorherzusagen, weil Queck, der Hell vor der Kamera vertreten soll, vor Aufregung zu viel trinkt. Verwechslungen und Missverständnisse führen zum vom Publikum oft mit Zwischenapplaus bedachten Missverständnissen und komischen Szenen, bis schließlich eine Wahrsagerin den entscheidenden Tipp gibt. Sie erkennt den wahren Grund für die falschen Wetterprognosen, dass nämlich die Wettercomputer der Redaktion manipuliert wurden. Es kommt heraus, dass Redakteurin Adele Krau hinter der Sabotage steckt. Ihr war der vermeintliche Schlendrian mit den ständig zu spät kommenden Mitarbeitern in der Wetterredaktion ein Dorn im Auge. Sie wird am Ende zur Strafe ins Archiv im Keller versetzt. Das Publikum spendete den Schauspielern und deren Team am Ende lang anhaltenden Applaus und zeigte sich begeistert von dem Stück. Weitere Aufführungen finden am Freitag und Samstag, 13. und 14. Januar, statt, jeweils um 19.30 Uhr. Der Samstag ist ausverkauft. Die Vorstellung am Sonntag, 15.Januar, beginnt schon um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 7.50Euro. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Telefonische Reservierung von Platzkarten unter (07221) 8 18 81

