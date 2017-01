Moderne Technik in historischem Gewand

Baden-Baden - Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit wurde noch Ende 2016 ein Großprojekt abgeschlossen: In vierjähriger Arbeit haben Stadtwerke und das Fachgebiet Park und Garten die Beleuchtung der Lichtentaler Allee erneuert, die sich nun mit moderner Technik in historischem Gewand präsentiert.

Erstmals seit vielen Jahren stelle sich die Alleebeleuchtung nun in einem einheitlichen historischen Erscheinungsbild dar, betonte Fachgebietsleiter Markus Brunsing (Park und Garten), als er jetzt zusammen mit Bürgermeister Alexander Uhlig und Hans-Peter Behrens von den Stadtwerken über die vollendete Grundsanierung der Beleuchtung informierte.

Die 101 Leuchten krönen jetzt wieder durchgehend die für die Lichtentaler Allee typischen gusseisernen, grauen Masten mit einer Eisenglimmerbeschichtung. Dabei konnte man 28 der alten Masten in enger Abstimmung mit dem Denkmalamt wieder herrichten. 73 Masten mussten neu hergestellt werden - orientieren sich aber an dem historischen Vorbild. Aus diesem Grund hat man auch die Leuchten wieder von Milchglas auf Klarglas umgestellt.

Im Bereich zwischen Goetheplatz und Fremersbergstraße weisen 48 Leuchten nun wieder das aus alten Zeiten bekannte mattgoldene "Krönchen" auf - dieser Typ wird auch "Königin der Nacht" genannt. In der Fortsetzung der Allee von der Fremersbergstraße bis einschließlich Klosterwiese hat man dann einen etwas einfacheren Leuchtentyp ohne "Krönchen" gewählt, der dort die Pilzleuchten aus den 60er Jahren ersetzt.

Für das richtige Licht in der Allee sorgt nun moderne LED-Technik, die statt der alten Hochdruck-Quecksilberdampflampen zum Einsatz kommt. Dies sorge nicht nur für eine erhebliche Energieeinsparung von knapp 66000 Kilowattstunden im Jahr, sagte Behrens, sondern reduziere auch den Wartungsaufwand. Die Arbeiten an der Beleuchtung der Allee standen in direktem Zusammenhang mit Gehwegerneuerungen, weil doch auch viele Kabel neu verlegt werden mussten. Noch einige Restarbeiten stehen aus, die einzelne Leuchten an der Querung der Klosterwiese, am Parkplatz des Tennisclubs und unterhalb der Friedrichstraße betreffen.

Mit der recht aufwendigen Sanierung der Leuchten - allein pro Leuchte und Mast (ohne Leitungen) fallen nach Auskunft von Hans-Peter Behrens Kosten in Höhe von etwa 2500 Euro an - möchte die Stadt auch der historischen Bedeutung der Beleuchtungsanlagen in der Lichtentaler Allee gerecht werden. Denn als man sie bereits gegen Ende der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts mit zunächst 25 Öllampen als auch abends zu nutzende Flaniermeile und Verbindung zwischen Veranstaltungsorten, Villen und Hotels herrichtete, war dies schon eine ungewöhnliche Entscheidung. Denn zu dieser Zeit wurden Parkanlagen in der Regel höchstens bei besonderen Ereignissen beleuchtet. Ab 1865 erhöhte man dann die Zahl der Leuchten weiter.

Nach langen Diskussionen erfolgte dann von 1899 bis 1901 die Umstellung auf moderne Elektroleuchten. Damit bekam Baden-Baden eine der frühesten elektrischen Beleuchtungen einer Parkanlage nach der Erfindung der Kohlefadenglühlampe durch Thomas Alva Edison 1879 und der Metallfadenglühlampe durch Carl Auer von Welsbach.

In der Kurstadt entschied man sich damals ganz bewusst gegen eine Gasbeleuchtung in der Allee. In einem Gutachten hatte der bekannte Chemiker Robert Bunsen auf die Gefahr hingewiesen, dass aus nicht ganz dichten Rohren Gas austreten und die Bäume im Wurzelbereich beschädigen könnte. Also entschied sich Baden-Baden für ein technisch innovatives Beleuchtungskonzept - und daran will man auch jetzt wieder anknüpfen.