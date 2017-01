Bürgermeister kandidiert erneut

Mehrere Hundert Personen, darunter viele Vereinsvertreter, Kirchenrepräsentanten sowie Gemeinderäte und Vertreter aus anderen Gemeinden, waren in die Fremersberghalle gekommen, um mit dem Bürgermeister und seiner Gattin auf das neue Jahr anzustoßen.

Ernst wählte die Metapher eines Neugeborenen, um die Anwesenden mit einer Prise Pathos auf das neue Jahr einzustimmen: "Mögest du uns ein großes und glückliches Jahr werden!" Zuvor gab er einen Ausblick, wie es mit der Gemeinde 2017 weitergehen soll. Er konkretisierte den Leitgedanken des politischen Handels der Gemeinde, weiterhin daran zu arbeiten, Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bringen. So wird das Kindergartengebäude in Leiberstung dergestalt erweitert, dass künftig Kinder unter drei Jahren dort einen Platz bekommen. "An allen Ecken und Enden wird in Sinzheim gebaut", sagte Ernst, und er nannte Investitionskosten von rund zwei Millionen Euro, um im ehemaligen Schwesternwohnheim St. Vinzenz für die Zukunft bezahlbaren Wohnraum, aber auch Begegnungsstätten und eine Mensa für den benachbarten Kindergarten zu schaffen. Über die diesbezüglich in der Bürgerwerkstatt erarbeiteten Konzepte wird der Gemeinderat im Frühjahr abstimmen.

Einen Dialog mit den Bürgern gab es 2016 auch zu dem Thema "Wasserenthärtung". Im vierten Quartal soll die Anlage "Im großen Bruch" fertiggestellt werden. Auch wenn das Trinkwasser zurzeit nicht durch PFC belastet sei, wäre die Wasserenthärtungsanlage so dimensioniert, dass bei Bedarf zusätzliche Filter eingebaut werden könnten, informierte der Bürgermeister. "Trotz der PFC-Problematik ringen wir mit den Behörden um bezahlbare Lösungen für die Erschließung des Baugebietes östlich der L80 in Leiberstung", ergänzte Ernst.

Ebenso will die Gemeinde neues Gewerbegebiet erschließen, um den Wirtschaftsstandort zu sichern. Bauaktivitäten sind mit einem weiteren Wohnheim für pflegebedürftige Personen außerdem beim Seniorenzentrum vorgesehen, erfuhren die Gäste. Zuvor ließ er bedeutende Etappen für die Gemeinde Revue passieren, bezog aber auch zu der weltpolitischen Lage Stellung. Die Stimmung in vielen westlichen Demokratien habe sich stark verändert. "Das politische System ist schwer unter Druck geraten", stellte Ernst fest und machte unter anderem das Internet als Plattform extremen Gedankenguts dafür verantwortlich.

Seine Ansprache schloss Ernst mit einem deutlichen Wink auf die am 14. Mai stattfindende Bürgermeisterwahl mit dem Satz: "Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie auch im nächsten Jahr wieder hier an dieser Stelle als Ihr Bürgermeister begrüßen darf."

Der Musikverein Sinzheim unter der Leitung von Simon Huck stimmte die Gäste mit schmissigen Melodien auf das neue Jahr ein.