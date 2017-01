Unterricht für Flüchtlingskinder

Baden-Baden - "Hoffen" gab Roland Seiter beim Neujahrsempfang des Presse-Clubs Baden-Baden am Dienstagabend als Parole für das Jahr 2017 aus. Doch der Club-Präsident schien angesichts der Weltlage und insbesondere der Situation Medienschaffender in vielen Ländern Zweifel an der Realisierung seines Wunsches zu hegen.

Die Bilanz der Organisation "Reporter ohne Grenzen", deren Mitglied auch der Baden-Badener Club ist, zeichne ein düsteres Bild, erläuterte Seiter. So befänden sich aktuell 52Journalisten in der Gewalt von Entführern, 74Medienschaffende wurden 2016 im Rahmen ihrer Berufsausübung getötet, und mehr als 348 harrten in Gefängnissen sowohl in der Türkei als auch in China, Syrien, Ägypten und dem Iran auf ihre Freilassung.

Informationen aus erster Hand erhofft sich der Presse-Club vom angekündigten Besuch Can Dündars, dem ehemaligen Chefredakteur der türkischen Zeitung "Cumhyriet". Zunächst aber bietet der nächste Termin des Presse-Clubs am 17. Januar um 19.30Uhr im Kaminzimmer des Hotels "Atlantic" ein persönliches Kennenlernen mit dem Ersten Bürgermeister der Stadt, Alexander Uhlig.

Zum gewohnten Ablauf der Neujahrsempfänge des Presse-Clubs gehört die Übergabe einer Geldspende an ausgewählte Institutionen, die soziales Engagement beweisen. In diesem Jahr gingen 2000 Euro an die "Musikwerkstatt Baden-Baden", die 2009 aus dem im Jahr 1990 vom Ehepaar Heidi und Eduard Ludwig gegründeten "Beuerner Blockflötenkreis" hervorging.

Unter Leitung von Margret Görner-Toth wurde das Unterrichtsangebot kontinuierlich um Gesangs- und weiteren Instrumental-Unterricht erweitert, doch das gab nicht den Ausschlag für die Förderung, wie die Schulleiterin berichtete: Unter dem Aspekt, dass "Musik als herausfordernder Lernprozess und große Bereicherung, als universelle Sprache grenzüberwindender Kommunikation" als ideales Mittel gelingender Integration wirke, hat die Musikwerkstatt vier aus dem Irak stammende Flüchtlingskinder in ihren Unterricht aufgenommen. Wie Susanne Vögler als Vorsitzende erläuterte, schultere ihr Förderverein viele Ausgaben, doch die Finanzierung dieses langfristig terminierten Projekts bedürfe der Unterstützung.

Mit Begeisterung nähmen Leila, Rami, Sharistan und Nasda am Unterricht teil, allerdings konnten sie nach so kurzer Zeit noch nicht mit einem Vorspiel aufwarten. Das übernahmen Selma Becker, Emma Ruhnau und Greta Seyboth gern als drei fortgeschrittene Flötistinnen. Mit einer Sonate der Renaissance-Zeit und einem musikalischen Spaß unter dem Titel "Geschwätz" zeigten sie federnd und klangvoll, wie schön es ist, gemeinsam eine besondere Stimmung im Raum zu zaubern.