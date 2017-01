"Die Figuren sind zutiefst menschlich"

Baden-Baden - "Nathan der Weise", Gotthold Ephraim Lessings dramatisches Gedicht mit der berühmten Ringparabel als Manifest für Toleranz und Aufklärung, ist eines jener Stücke, die viele Menschen zu kennen glauben, die so mancher Theaterbesucher vielleicht auch schon auf der Bühne gesehen hat. Eine Neuinszenierung dieses Klassikers über religiöse Toleranz, der sich mit den großen Fragen der Menschheit auseinander setzt, bedeutet für die Beteiligten somit eine besondere Herausforderung.

Theaterintendantin Nicola May, die das bestens zum Spielzeit-Motto "Was wir glauben" passende Stück derzeit am Theater Baden-Baden in Szene setzt - Premiere ist am 27. Januar -, gesteht im BT-Gespräch, zuerst einen "Mordsrespekt" vor diesem Werk gehabt zu haben, das einen der "tiefsten Konflikte, die Religionskriege der Menschheit", behandelt und hochbrisant und sehr politisch ist. Nachdem sie es noch einmal "wie neu gelesen" hatte, stand für sie fest, das Augenmerk darauf zu richten, was es heißt, weise zu sein. Was ist das Weise an dem reichen Juden Nathan, der von Lessing als Idealgestalt eines aufgeklärten, vernunftgeleiteten und human agierenden Bürgers gezeichnet ist? "Nathan ist weise im Handeln, das heißt, er tut das Richtige", gibt sich die Regisseurin selbst die Antwort. Und sie ergänzt: "Das Stück zeigt auch, dass es nicht leicht ist, richtig zu handeln."

Mehrere Handlungsstränge führt Lessing am Schluss des Stückes zusammen, das für May Züge einer Verwechslungskomödie hat, denn der Zuschauer weiß mehr als die handelnden Figuren auf der Bühne. Da ist zum einen der Jude Nathan (verkörpert von Sebastian Mirow), der in seinem Haus Recha (Maria Thomas), eine Christin, aufwachsen lässt. Sie wird von einem jungen Tempelherrn, der wiederum sein Leben dem Sultan verdankt, bei einer Feuersbrunst gerettet. Und da sind der freigebige Sultan Saladin (Oliver Jacobs) und seine kluge Schwester Sittah (Catharina Kottmeier). Seine Geldprobleme versucht Saladin mit der Hilfe Nathans in den Griff zu bekommen.

Die sogenannte Ringparabel nutzt Nathan, so May, um aus einer Bedrohungssituation herauszukommen. Vom Sultan befragt, welche Religion - Christentum, Judentum oder Islam - die wahre sei, antwortet Nathan mit der Parabel der drei Ringe, die Lessing aus Giovanni Boccaccios "Decamerone" entnommen hat. Keiner Religion solle man den Vorzug geben, vor Gott seien alle gleich, und diejenige sei die beste, die am meisten mit den anderen in der von "Vorurteilen freien Liebe" wetteifere, sagt Lessings Nathan. Mays Inszenierung sieht vor, dass die Figuren in eher zeitlosen Kostümen in einem Bühnenbild, das einer Trümmerlandschaft gleicht - Krieg und Konflikte haben ihre Spuren hinterlassen -, agieren. "Man erkennt die unterschiedlichen Kulturen, das Äußere eines Menschen ruft ja schließlich eine gewisse Erwartungshaltung in den Mitmenschen hervor", erklärt May. In dieser kaputten Umgebung soll jedoch mit einer gewissen Leichtigkeit gespielt werden. Für das Bühnenbild zeichnet Britta Langanke verantwortlich, für die Kostüme Anja Fuhrmann. Neben den bereits Genannten wirken Constanze Weinig, Patrick Wudtke, Dimetrio-Giovanni Rupp, Berth Wesselmann und Michael Laricchia mit.

"Die Figuren sind zutiefst menschlich. Sie verhandeln miteinander, streiten sich und raufen sich zusammen", sagt May. Und sie ergänzt: "Wir sind im Leben alle nicht tolerant, sondern geprägt durch Vorurteile. Wir denken, der ist so und so. Und wenn wir ihm dann begegnen, ist er plötzlich anders, als wir gedacht haben." Letztlich werden in dem Stück die Verwandtschaftsbeziehungen geklärt, die Toleranz siegt über die Probleme und Verwirrungen, die durch die unterschiedlichen Glaubenslehren entstanden sind. Vielleicht erkennt man beim Zuschauen, wie verbohrt man manchmal ist, meint die Regisseurin. Und vielleicht, so May, denkt das Publikum darüber nach, warum wir Menschen es miteinander nicht besser auf die Reihe kriegen: "Es ist nicht leicht, aber auch nicht unmöglich."

Die einführende Matinee zu "Nathan der Weise" findet bereits am Sonntag, 15. Januar, um 11 Uhr im Theater statt. Eine Debatte zum Thema "Zusammenleben der Religionen: Koexistenz oder Toleranz?", moderiert von Roland Seiter, schließt sich an. Gäste sind Yilmaz Okur, Kultur- und Dialogbeauftragter des Türkisch-Islamischen Kulturvereins Steinbach, Dr. Abraham Steinberg, emeritierter jüdischer Historiker und Thomas Weiß, evangelischer Pfarrer von der Luthergemeinde.