Dirigentin geht von Bord Von Florian Krekel Baden-Baden - Jahrzehnte war sie die Frau im Hintergrund, die alles organisierte und in Sachen Events, Kongresse und Tourismus die Strippen in Baden-Baden zog. Deshalb musste sich Brigitte Goertz-Meissner bei ihrer offiziellen Verabschiedung gestern Abend im Kongresshaus erst an das Rampenlicht gewöhnen, wie sie selbst zugab. Von den Verantwortlichen von der Stadt sowie langjährigen Wegbegleitern erntete die 66-Jährige jede Menge Lob. Allen voran Oberbürgermeisterin Margret Mergen hob Goertz-Meissners Leistung für Baden-Baden hervor: "Sie haben Baden-Baden von einer Kur- und Bäderstadt zu dem gemacht, was es heute ist. Eine Kultur-, Kongress-, Event- und Tourismusstadt auf höchstem Niveau." Und genau letzteres sei, wie sich einige Wegbegleiter in ihren Reden erinnerten, aber wie auch Goertz-Meissner selbst betonte, ihr immer wichtig gewesen. "Eine Stadt wie Baden-Baden muss über die Qualität kommen und braucht keinen Massentourismus, das hast du richtig erkannt und dafür auch mutige Entscheidungen getroffen", lobte Frank Marrenbach, Direktor des Brenners Park-Hotel im Namen der Dehoga die langjährige und gute Zusammenarbeit mit Goertz-Meissner. In ihren Funktionen als Chefin der drei GmbHs um Kur- und Tourismus (seit 1999), das Kongresshaus (seit 2000) und die Baden-Baden-Events (seit 2006) habe sie stets Wagemut und Weitsicht bewiesen. Das untermauerte unter anderem Rathauschefin Mergen mit einigen Fakten. So wurde Goertz-Meissner gleich mehrfach zur Retterin in der Not. Denn anno 1999 stand das Festspielhaus kurz vor dem Konkurs, doch Brigitte Goertz-Meissner sei es gelungen, diesen mit einem neuen Preis- und Marketingkonzept abzuwenden und sie habe damit den Startschuss zur heutigen Erfolgsgeschichte des Hauses gegeben. Ähnliches konstatierte Mergen für die Kur- und Tourismus GmbH. "Sie haben diesem Segment und unserer Stadt ein neues Selbstbewusstsein gegeben", so Mergen, die betonte, dass die Übernachtungszahlen seit dem Engagement Goertz-Meissners kontinuierlich gestiegen sind, auf heute fast eine Million pro Jahr. Auch Goertz-Meissners Wirken an der Spitze des Kongresshauses zeichnete sie als Erfolgsgeschichte. Es sei ihr gelungen, innerhalb kurzer Zeit das Haus durch die Akquirierung neuer und das Etablieren alter Kongresse soweit auf den Weg zu bringen, dass die jahrelang nötigen Zuschüsse aus dem Stadtsäckel abgestellt werden konnten. Veranstaltungen wie die Philharmonische Parknacht, diverse Bälle, etwa der Grand-Prix-Ball und andere Tanzveranstaltungen gehen auf Goertz-Meissners Initiative zurück. Die frischgebackene Ruheständlerin selbst hielt sich in ihrer Schlussrede nicht groß mit ihrem Wirken auf, sondern dankte vielmehr allen Mitarbeitern und Wegbegleitern für deren Unterstützung. "Ich war nur die Dirigentin, die Instrumente aber spielen die Mitarbeiter." Lob für internationale Verdienste, etwa um den Ausbau des deutschen Tourismus in Richtung der arabischen Halbinsel, kam von Petra Hedorfer, Vorstand der deutschen Zentrale für Tourismus, die lange Jahre mit Goertz-Meissner zusammenarbeitete. Goertz-Meissner bleibt Baden-Baden auch weiterhin erhalten, unter anderem als Präsidentin des deutschen Heilbäderverbandes.

